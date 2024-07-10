TruCAM на Одещині стане більше: де встановлять нові

Патрульний з камерою швидкості. Фото: Патрульна поліція України

Пристрої контролю швидкості будуть розміщені на найбільш аварійно-небезпечних ділянках Одещини, включаючи основні магістралі та дороги, де часто фіксуються порушення. Зокрема, їх встановлять на трасах Одеса — Рені та Одеса — Київ.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції України.

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Контрольовані ділянки доріг Одещини

Встановлення нових TruCAM дозволить поліції оперативніше реагувати на порушення, зокрема перевищення швидкості, що є однією з основних причин аварій на дорогах області. Так, нові пристрої будуть розташовані та трасі М-15 сполучення Одеса — Рені та М-05 сполучення Одеса — Київ. Загалом в регіоні TruCAM є:

В області:

M-05 Київ – Одеса: км 350 — 440 (новий), км 442 — 463.

M-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ: км 0 — 57.

M-15 Одеса — Рені: км 4 — 43, км 80 — 95 (новий), км 115 — 135 (новий), км 180 — 240, км 267 — 288 (новий).

M-28 Одеса – Южний / M-14 / з під’їздами: км 19 — 26.

В Одесі:

Люстдорфська дорога;

Балківська;

Миколаївська дорога;

Київське шосе;

Отамана Головатого;

Краснова;

Чорноморського козацтва;

просп. Шевченка;

просп. Небесної сотні.

В Ізмаїлі:

проспект Миру, проспект Незалежності.

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