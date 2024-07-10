TruCAM в Одесской области станет больше: где установят новые

Писем счастья станет больше — в Одесской области установили новые камеры скорости
Устройства контроля скорости будут размещены на наиболее аварийно-опасных участках Одесской области, включая основные магистрали и дороги, где часто фиксируются нарушения. В частности, их установят на трассах Одесса – Рени и Одесса – Киев.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.
Контролируемые участки дорог Одесчины
Установка новых TruCAM позволит полиции более оперативно реагировать на нарушения, в том числе превышение скорости, что является одной из основных причин аварий на дорогах области. Так, новые устройства будут расположены и по трассе М-15 сообщения Одесса — Рени и М-05 сообщения Одесса — Киев. В целом в регионе TruCAM есть:
В области:
- M-05 Киев – Одесса: км 350 – 440 (новый), км 442 – 463.
- M-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск: км 0 – 57.
- M-15 Одесса – Рени: км 4 – 43, км 80 – 95 (новый), км 115 – 135 (новый), км 180 – 240, км 267 – 288 (новый).
- M-28 Одесса – Южный /M-14/ с подъездами: км 19 – 26.
В Одессе:
- Люстдорфская дорога;
- Балковская;
- Николаевская дорога;
- Киевское шоссе;
- Атамана Головатого;
- Краснова;
- Черноморского казачества;
- просп. Шевченко;
- просп. Небесной сотни.
В Измаиле:
- проспект Мира, проспект Независимости.
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