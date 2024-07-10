TruCAM в Одесской области станет больше: где установят новые

Патруль с камерой скорости. Фото: Патрульная полиция Украины

Устройства контроля скорости будут размещены на наиболее аварийно-опасных участках Одесской области, включая основные магистрали и дороги, где часто фиксируются нарушения. В частности, их установят на трассах Одесса – Рени и Одесса – Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

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Контролируемые участки дорог Одесчины

Установка новых TruCAM позволит полиции более оперативно реагировать на нарушения, в том числе превышение скорости, что является одной из основных причин аварий на дорогах области. Так, новые устройства будут расположены и по трассе М-15 сообщения Одесса — Рени и М-05 сообщения Одесса — Киев. В целом в регионе TruCAM есть:

В области:

M-05 Киев – Одесса: км 350 – 440 (новый), км 442 – 463.

M-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск: км 0 – 57.

M-15 Одесса – Рени: км 4 – 43, км 80 – 95 (новый), км 115 – 135 (новый), км 180 – 240, км 267 – 288 (новый).

M-28 Одесса – Южный /M-14/ с подъездами: км 19 – 26.

В Одессе:

Люстдорфская дорога;

Балковская;

Николаевская дорога;

Киевское шоссе;

Атамана Головатого;

Краснова;

Черноморского казачества;

просп. Шевченко;

просп. Небесной сотни.

В Измаиле:

проспект Мира, проспект Независимости.

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