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Писем счастья станет больше — в Одесской области установили новые камеры скорости

10 июля 2024 16:59
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
TruCAM в Одесской области станет больше: где установят новые
Патруль с камерой скорости. Фото: Патрульная полиция Украины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Устройства контроля скорости будут размещены на наиболее аварийно-опасных участках Одесской области, включая основные магистрали и дороги, где часто фиксируются нарушения. В частности, их установят на трассах Одесса – Рени и Одесса – Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

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TruCAM в Одесской области. Фото: Патрульная полиция Украины

Контролируемые участки дорог Одесчины

Установка новых TruCAM позволит полиции более оперативно реагировать на нарушения, в том числе превышение скорости, что является одной из основных причин аварий на дорогах области. Так, новые устройства будут расположены и по трассе М-15 сообщения Одесса — Рени и М-05 сообщения Одесса — Киев. В целом в регионе TruCAM есть:
В области:

  • M-05 Киев – Одесса: км 350 – 440 (новый), км 442 – 463.
  • M-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск: км 0 – 57.
  • M-15 Одесса – Рени: км 4 – 43, км 80 – 95 (новый), км 115 – 135 (новый), км 180 – 240, км 267 – 288 (новый).
  • M-28 Одесса – Южный /M-14/ с подъездами: км 19 – 26.

В Одессе:

  • Люстдорфская дорога;
  • Балковская;
  • Николаевская дорога;
  • Киевское шоссе;
  • Атамана Головатого;
  • Краснова;
  • Черноморского казачества;
  • просп. Шевченко;
  • просп. Небесной сотни.

В Измаиле:

  • проспект Мира, проспект Независимости.

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