Погода в Одесі і області сьогодні, 24 травня

Литиме як з відра — синоптики шокували одеситів прогнозом погоди на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 24 травня, буде теплою, проте синоптити попереджають про високу ймовірність опадів протягом дня. Через сильний вітер на території Одеської області оголосили штормове попередження, пориви можуть сягати до 14 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вдень короткочасний дощ, гроза.
- Температура вночі +14...+16 °C, вдень +25...+27 °C.
- Температура морської води +19...+20 °C.
- Вітер східний, 9-14 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень короткочасний дощ, гроза.
- Вітер східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +12...+17 °C, вдень +25...+30 °C.
- На автошляхах області видимість хороша.
Погода в Україні 24 травня
У п'ятницю очікується дощова, але спекотна погода майже по всій території України.
Дощі з грозами очікуються в західних областях, у Вінницькій, Черкаській, Житомирській та ввечері в Одеській. На решті території країни опадів не передбачається.
Вітер переважно східний, помірний, місцями рвучкий, особливо при грозі. На півдні та заході очікується +25...+29 °C. У центральній частині — +22...+27 °C. На сході та у північних областях температура повітря знизиться і становитиме +20...+24 °C, а місцями +19 °C.
До кінця тижня українців очікує тепла погода. Втім, частині областей варто бути готовими до дощів.
Читайте Новини.LIVE!