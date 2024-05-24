Погода в Одесі і області сьогодні, 24 травня

Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 24 травня, буде теплою, проте синоптити попереджають про високу ймовірність опадів протягом дня. Через сильний вітер на території Одеської області оголосили штормове попередження, пориви можуть сягати до 14 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вдень короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі +14...+16 °C, вдень +25...+27 °C.

Температура морської води +19...+20 °C.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +12...+17 °C, вдень +25...+30 °C.

На автошляхах області видимість хороша.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 24 травня

У п'ятницю очікується дощова, але спекотна погода майже по всій території України.

Дощі з грозами очікуються в західних областях, у Вінницькій, Черкаській, Житомирській та ввечері в Одеській. На решті території країни опадів не передбачається.

Вітер переважно східний, помірний, місцями рвучкий, особливо при грозі. На півдні та заході очікується +25...+29 °C. У центральній частині — +22...+27 °C. На сході та у північних областях температура повітря знизиться і становитиме +20...+24 °C, а місцями +19 °C.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

До кінця тижня українців очікує тепла погода. Втім, частині областей варто бути готовими до дощів.