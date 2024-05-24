Погода в Одессе и области сегодня, 24 мая

Будет лить как из ведра — синоптики шокировали одесситов прогнозом погоды на сегодня
Погода в Одессе сегодня, 24 мая, будет теплой, однако синоптиты предупреждают о высокой вероятности осадков в течение дня. Из-за сильного ветра на территории Одесской области объявили штормовое предупреждение, порывы могут достигать 14 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Днем кратковременный дождь, гроза.
- Температура ночью +14...+16 °C, днем +25...+27 °C.
- Температура морской воды +19...+20 °C.
- Ветер восточный, 9-14 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Днем кратковременный дождь, гроза.
- Ветер восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +12...+17 °C, днем +25...+30 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине 24 мая
В пятницу ожидается дождливая, но жаркая погода почти по всей территории Украины.
Дожди с грозами ожидаются в западных областях, Винницкой, Черкасской, Житомирской и вечером в Одесской. На остальной территории страны осадков не предполагается.
Ветер преимущественно восточный, умеренный, местами порывистый, особенно при грозе. На юге и западе ожидается +25...+29°C. В центральной части — +22 ... +27 °C. На востоке и северных областях температура воздуха снизится и составит +20...+24 °C, а местами +19 °C.
До конца недели украинцев ожидает теплая погода. Впрочем, части областей следует быть готовыми к дождям.
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