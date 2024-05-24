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Будет лить как из ведра — синоптики шокировали одесситов прогнозом погоды на сегодня

24 мая 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня, 24 мая
Человек с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 24 мая, будет теплой, однако синоптиты предупреждают о высокой вероятности осадков в течение дня. Из-за сильного ветра на территории Одесской области объявили штормовое предупреждение, порывы могут достигать 14 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем кратковременный дождь, гроза.
  • Температура ночью +14...+16 °C, днем +25...+27 °C.
  • Температура морской воды +19...+20 °C.
  • Ветер восточный, 9-14 м/с.
Погода в Одессе 24 мая
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +12...+17 °C, днем +25...+30 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Одесской области 24 мая
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 24 мая

В пятницу ожидается дождливая, но жаркая погода почти по всей территории Украины.

Дожди с грозами ожидаются в западных областях, Винницкой, Черкасской, Житомирской и вечером в Одесской. На остальной территории страны осадков не предполагается.

Ветер преимущественно восточный, умеренный, местами порывистый, особенно при грозе. На юге и западе ожидается +25...+29°C. В центральной части — +22 ... +27 °C. На востоке и северных областях температура воздуха снизится и составит +20...+24 °C, а местами +19 °C.

Прогноз погоды в Украине 24 мая
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

До конца недели украинцев ожидает теплая погода. Впрочем, части областей следует быть готовыми к дождям.

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штормовое предупреждение

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