Погода в Одессе и области сегодня, 24 мая

Человек с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 24 мая, будет теплой, однако синоптиты предупреждают о высокой вероятности осадков в течение дня. Из-за сильного ветра на территории Одесской области объявили штормовое предупреждение, порывы могут достигать 14 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Днем кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью +14...+16 °C, днем +25...+27 °C.

Температура морской воды +19...+20 °C.

Ветер восточный, 9-14 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +12...+17 °C, днем +25...+30 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 24 мая

В пятницу ожидается дождливая, но жаркая погода почти по всей территории Украины.

Дожди с грозами ожидаются в западных областях, Винницкой, Черкасской, Житомирской и вечером в Одесской. На остальной территории страны осадков не предполагается.

Ветер преимущественно восточный, умеренный, местами порывистый, особенно при грозе. На юге и западе ожидается +25...+29°C. В центральной части — +22 ... +27 °C. На востоке и северных областях температура воздуха снизится и составит +20...+24 °C, а местами +19 °C.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

До конца недели украинцев ожидает теплая погода. Впрочем, части областей следует быть готовыми к дождям.