Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 26 вересня

Літня спека: якою буде погода в Одеській області сьогодні
26 вересня 2023 06:30
Дівчина гуляє. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 26 вересня, в Одесі теплий, сонячний день. Температура повітря прогріється до +28 градусів, а в деяких населених пунктах області навіть до +31 градуса. Втім, слід очікувати посилений вітер
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 15-17°С, вдень 26-28°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 75%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 12-17°С, вдень 25-30°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
В Україні 26 вересня очікується суха, спекотна погода. Щобільше, у деяких регіонах прогнозується високий рівень пожежної небезпеки. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.