Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 26 вересня

Дівчина гуляє. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 вересня, в Одесі теплий, сонячний день. Температура повітря прогріється до +28 градусів, а в деяких населених пунктах області навіть до +31 градуса. Втім, слід очікувати посилений вітер

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень 26-28°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 75%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

В Україні 26 вересня очікується суха, спекотна погода. Щобільше, у деяких регіонах прогнозується високий рівень пожежної небезпеки. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.