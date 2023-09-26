Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 сентября.

Летняя жара: какой будет погода в Одесской области сегодня
26 сентября 2023 06:30
Девушка гуляет. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 26 сентября, в Одессе теплый солнечный день. Температура воздуха прогреется до +28 градусов, а в некоторых населённых пунктах области даже до +31 градуса. Впрочем, следует ожидать усиленный ветер
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 15-17°С, днем 26-28°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 75%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В Украине 26 сентября ожидается сухая, жаркая погода. Более того, в некоторых регионах прогнозируется высокий уровень пожарной опасности. Подробный прогноз погоды читайте в материале.