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Літня спека прийшла — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

18 червня 2024 05:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Погода в Одесі і області сьогодні, 18 червня
Жінка фотографує квіти. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Погода в Одесі у вівторок, 18 червня, похмурою, але теплою. Сьотгодні температура повітря вдень підійметься до +29 °C, а морська вода прогріється до +22 °C. Опадів синоптики не передбачають, лише в області місцями можливий туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вітер північно-західний 5-10 м/с.
  • Температура вночі +19...+21 °C, вдень +27...+29 °C.
  • Температура морської води +21...+22 °C.
Погода в Одесі 18 червня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці місцями слабкій туман
  • Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +16...+21 °C, вдень +26...+31 °C.
  • На автошляхах області видимість до 2 км.
Погода на Одещині 18 червня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 18 червня

Погода в Україні у вівторок, 18 червня, буде мінливою, але спекотною.  Дощ та грозу синоптики очіякують на Сумщині, Харківщині, Волині, Рівненщині. Сьогодні ввечері опади також очікуються у Чернігівській, Житомирській та Київській областях.

У вівторок очікується +26... +31 °С, а у Сумській, Харківській та Чернігівській областях +23... +26 °С.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 – 8 м/с. На південному сході до +20 °С, вдень +24…+29 °С, на півдні місцями до +32 °С.

Погода в Україні на 18 червня
Детальний прогноз погоди в Україні на 18 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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