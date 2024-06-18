Погода в Одессе и области сегодня, 18 июня

Летняя жара пришла — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
Погода в Одессе во вторник, 18 июня, пасмурной, но теплой. Сегодня температура воздуха днем поднимется до +29 °C, а морская вода прогреется до +22 °C. Осадков синоптики не предполагают, только в области местами возможен туман.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +19...+21 °C, днем +27...+29 °C.
- Температура морской воды +21...+22 °C.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром местами слабый туман
- Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +16...+21 °C, днем +26...+31 °C.
- На дорогах области видимость до 2 км.
Прогноз погоды в Украине 18 июня
Погода в Украине во вторник, 18 июня, будет переменчивой, но жаркой. Дождь и грозу синоптики ожидают в Сумской, Харьковской, Волынской, Ровенской областях. Вечером осадки также ожидаются в Черниговской, Житомирской и Киевской областях.
Во вторник ожидается +26...+31°С, а в Сумской, Харьковской и Черниговской областях +23...+26°С.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. На юго-востоке до +20 °С, днем +24…+29 °С, на юге местами до +32 °С.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
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