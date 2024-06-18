Погода в Одессе и области сегодня, 18 июня

Женщина фотографирует цветы. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе во вторник, 18 июня, пасмурной, но теплой. Сегодня температура воздуха днем поднимется до +29 °C, а морская вода прогреется до +22 °C. Осадков синоптики не предполагают, только в области местами возможен туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +19...+21 °C, днем +27...+29 °C.

Температура морской воды +21...+22 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ночью и утром местами слабый туман

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +16...+21 °C, днем +26...+31 °C.

На дорогах области видимость до 2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 18 июня

Погода в Украине во вторник, 18 июня, будет переменчивой, но жаркой. Дождь и грозу синоптики ожидают в Сумской, Харьковской, Волынской, Ровенской областях. Вечером осадки также ожидаются в Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

Во вторник ожидается +26...+31°С, а в Сумской, Харьковской и Черниговской областях +23...+26°С.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. На юго-востоке до +20 °С, днем +24…+29 °С, на юге местами до +32 °С.

Подробный прогноз погоды в Украине на 18 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.