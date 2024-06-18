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Летняя жара пришла — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

18 июня 2024 05:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Погода в Одессе и области сегодня, 18 июня
Женщина фотографирует цветы. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Погода в Одессе во вторник, 18 июня, пасмурной, но теплой. Сегодня температура воздуха днем поднимется до +29 °C, а морская вода прогреется до +22 °C. Осадков синоптики не предполагают, только в области местами возможен туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +19...+21 °C, днем +27...+29 °C.
  • Температура морской воды +21...+22 °C.
Погода в Одессе 18 июня
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром местами слабый туман
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +16...+21 °C, днем +26...+31 °C.
  • На дорогах области видимость до 2 км.
Погода в Одесской области 18 июня
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 18 июня

Погода в Украине во вторник, 18 июня, будет переменчивой, но жаркой. Дождь и грозу синоптики ожидают в Сумской, Харьковской, Волынской, Ровенской областях. Вечером осадки также ожидаются в Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

Во вторник ожидается +26...+31°С, а в Сумской, Харьковской и Черниговской областях +23...+26°С.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. На юго-востоке до +20 °С, днем +24…+29 °С, на юге местами до +32 °С.

Погода в Украине на 18 июня
Подробный прогноз погоды в Украине на 18 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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