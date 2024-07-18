Ціни на кавуни та дині в Одесі: чим багатий одеський "Привоз" влітку 2024

Люди купують продукти на ринку. Фото: Новини.LIVE

Україну накрила неймовірна спека. В Одесі стовпчик термометра показує понад 40 градусів у тіні, гаряче повітря просто обпалює, коли виходиш надвір, а тут ще й відключення світла. Багато хто перестав готувати їжу, оскільки зберегти її практично неможливо, все на такій температурі швидко псується. Та й їсти не дуже хочеться, але потрібно! І тут на допомогу приходить смачний соковитий кавун чи ароматна диня. Корисно, освіжає та головне — смачно. Зараз пік сезону фруктів та ягід.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на знаменитий одеський "Привоз", щоб дізнатися, за скільки сьогодні віддають літні ласощі.

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Ажіотаж на сезонні фрукти

Від самого ранку "Привоз" заповнений людьми, які вирушили за покупками до столу. Валентина каже, що у неї лише найкращі продукти, тож відбою від клієнтів немає. Кожен, хто проходить повз, одразу помітить яскраві персики та кавуни. А запах від соковитих динь розповсюдився на весь ринок.

"Продаємо все: ожину, лохину, помідор, кавун, персик. Коротше кажучи — абсолютно все, чим багатий літній сезон. Вже більшість товару везуть з Овідіопольського району, тому на прилавку вже все наше", — розповідає Валентина.

Продавчиня Валентина. Фото: Новини.LIVE

Люди обирають товар. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні найпопулярнішими продуктами є диня та кукурудза — це підтверджує й інша продавчиня. Зокрема, Дарʼя наголошує, що на її вітрині є одразу декілька різновидів цих смаколиків, тож кожен зможе обрати щось смачненьке для свого гаманця.

"У нас нічого немає імпортного, все своє — з Троїцького та Ізмаїльського районів. Усі фрукти дуже солодкі та смачні. Продаємо нещодавно, бо сезон тільки почався. І люди із задоволенням все купують, ми даємо куштувати обраний товар", — додає Дарʼя.

Продавчиня Дарʼя. Фото: Новини.LIVE

Кукурудза та кавуни на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Проблеми через спеку

Водночас продавці наголошують, що через тривалу спеку, місцями до +40, їм доводиться закуповувати менше товару. Адже зберігати велику кількість ніде, тим паче без світла.

"Ми багато не закуповуємо, бо люди через відключення світла стали менше купувати. Я розумію, що бояться, що зіпсується. Тож ми входимо в становище. Найбільше беруть лохину та кавуни, бо вони не вибагливі та швидко зʼїдаються", — зазначає Валентина.

Фрукти та ягоди на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Крім того, жінка додає, що на товарний вигляд впливає також і транспортування. З півдня області їхати до Одеси досить довго, тож деякі продукти доводиться зривати ще зеленими.

"Зараз важко везти здалеку, бо дуже спекотно. Треба фрукти зривати ще зеленими, щоб вони нормально перенесли дорогу, бо в стиглому вигляді одразу буде каша", — каже Валентина

Цінник на персики на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

А от Дарʼя, навпаки, розповідає, що кавуни люди беруть неохоче. Це повʼязано найбільше з тим, що вдома розрізану ягоду ніде буде зберігати та вона зіпсується.

"Кавуни, звичайно, люди бояться брати. Вони в нас великі й швидко не зʼїдаються. Тому ми вирішили розрізати їх та продавати хоча б половинками — це зручно і нам, і покупцям. Але через спеку їх може скоро не стати, бо кавуни люблять вологу, з якою зараз проблеми. Та й можуть підняти ціни", — вважає дівчина.

Різноманітний вибір продуктів. Фото: Новини.LIVE

Кавуни на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на сезонні овочі та фрукти

Абрикос — 50 грн/кг;

Кавун — 20 грн/кг;

Диня — 20-70 грн/кг;

Персик — 65 грн/кг;

Помідор — 50 грн/кг;

Помідор рожевий — 70 грн/кг;

Кукурудза — 15 грн/кг;

Слива — 50 грн/кг;

Зелень — 10 грн/пучок;

Перець — 45 грн/кг;

Огірки — 40 грн/кг;

Баклажан — 60 грн/кг;

Кабачок — 35 грн/кг;

Морква — 30 грн/кг.

Цінник на маленькі дині. Фото: Новини.LIVE

Що купують на "Привозі" найбільше

Одесити та гості міста приходять на "Привоз" не тільки за покупками, а й просто прогулятися. Ось Клавдія з чоловіком кажуть, що вперше тут і ходять, наче по музею. Але й не забувають про основну мету — шопінг.

"В основному купуємо фрукти. Ми тут перший раз і поки ходимо, як в музеї. Хоч вже і встигли спробувати першу кукурудзу, дуже смачно", — розповідає Клавдія.

Туристка Клавдія з чоловіком. Фото: Новини.LIVE

А туристка з Чернігова Ірина вже встигла купити перші у цьому році персики. За словами жінки, найбільше їй подобається, що на колоритному ринку можна спробувати на смак майже будь-який продукт.

"Дуже нам все подобається, купуємо на "Привозі" вперше. Одеса — чудове місто. Ми купили персики, дуже смачні. А далі ще подивимося, ми тільки прийшли", — додає Ірина.

Туристка Ірина з Чернігова з чоловіком. Фото: Новини.LIVE

Своєю чергою одеситка Яна вже знає всі секрети та найкращі місця "Привозу", тож із повними пакетами направляється до виходу. Дівчина, як завжди, купила все найнеобхідніше — мʼясо, овочі, та не забула про смачненьке.

"Купуємо овочі, кукурудзу, ягоди, мʼясо — як завжди на "Привозі". Дуже нам подобається, з радістю будемо купувати ще, адже в нас все найкраще", — підсумовує Яна.

Одеситка Яна. Фото: Новини.LIVE

Отже, ціни на одеському "Привозі", як і його асортимент, стабільні та майже всюди однакові. Проте кожен продавець знаходить правильні слова, щоб заманити клієнта саме на свій товар. Але не слід боятися цін — слід торгуватися, адже ми таки в Одесі. Що й робить її такою колоритною. Наостанок нагадаємо, що одна з памʼяток південного міста "Привоз" працює кожного дня з 7:00 до 20:00. Сюди можна як прийти скупитися, так і просто поспілкуватися або сфотографуватися зі знаменитою "Тіткою Сонею", яка завжди зустрічає гостей серед рибних прилавків.