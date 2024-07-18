Цены на арбузы и дыни в Одессе: чем богат одесский "Привоз" летом 2024

Люди покупают продукты на рынке. Фото: Новини.LIVE

Украину накрыла невероятная жара. В Одессе столбик термометра показывает более 40 градусов в тени, горячий воздух просто обжигает при выходе на улицу, а тут еще и отключение света. Многие перестали готовить еду, поскольку сохранить ее практически невозможно, все на такой температуре быстро портится. Да и есть не очень хочется, но нужно! И здесь на помощь приходит вкусный сочный арбуз или ароматная дыня. Полезно, освежает и главное — вкусно. Сейчас самый пик сезона фруктов и ягод.

Журналисты Новини.LIVE отправились на знаменитый одесский "Привоз", чтобы узнать, сколько сегодня отдают за летнее лакомство.

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Ажиотаж на сезонные фрукты

С самого утра "Привоз" заполнен людьми, отправившимися за покупками на стол. Валентина говорит, что у нее только лучшие продукты, так что отбоя от клиентов нет. Каждый проходящий сразу заметит яркие персики и арбузы. А запах от сочных дынь распространился на весь рынок.

"Продаем все: ежевику, голубику, помидор, арбуз, персик. Короче говоря — абсолютно все, чем богат летний сезон. Уже большинство товара везут из Овидиопольского района, так что на прилавке уже все наше", — рассказывает Валентина.

Продавец Валентина. Фото: Новини.LIVE

Люди выбирают товар. Фото: Новини.LIVE

Сегодня наиболее популярными продуктами являются дыня и кукуруза — это подтверждает и другая продавщица. В частности, Дарья отмечает, что на ее витрине есть сразу несколько разновидностей этих вкусностей, поэтому каждый сможет выбрать что-нибудь вкусненькое для своего кошелька.

"У нас ничего нет импортного, все свое — из Троицкого и Измаильского районов. Все фрукты очень сладкие и вкусные. Продаем недавно, потому что сезон только начался. И люди с удовольствием все покупают, мы даем пробовать выбранный товар", — добавляет Дарья.

Продавец Дарья. Фото: Новини.LIVE

Кукуруза и арбузы на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Проблемы из-за жары

В то же время продавцы подчеркивают, что из-за длительной жары, местами до +40, им приходится закупать меньшее количество товара. Ведь хранить большое количество негде, тем более без света.

"Мы много не закупаем, потому что люди из-за отключения света стали меньше покупать. Я понимаю, что боятся, что испортится. Поэтому мы входим в положение. Больше всего берут голубику и арбузы, потому что они неприхотливы и быстро съедаются", — отмечает Валентина.

Фрукты и ягоды на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, женщина добавляет, что на товарный вид влияет также и транспортировка. С юга области ехать в Одессу достаточно долго, некоторые продукты приходится срывать еще зелеными.

"Сейчас тяжело везти издалека, потому что очень жарко. Надо фрукты срывать еще зелеными, чтобы они нормально перенесли дорогу, потому что в спелом виде сразу будет каша", — говорит Валентина.

Ценник на персики на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

А вот Дарья, наоборот, рассказывает, что арбузы люди неохотно берут. Это связано больше с тем, что дома разрезанную ягоду негде будет хранить и она испортится.

"Арбузы, конечно, люди боятся брать. Они у нас большие и быстро не съедаются. Поэтому мы решили разрезать их и продавать хотя бы половинками — это удобно и нам, и покупателям. Но из-за жары их может скоро не стать, потому что арбузы любят влагу, с которой сейчас проблемы. Да и могут поднять цены", — считает девушка.

Разнообразный выбор продуктов. Фото: Новини.LIVE

Арбузы на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены на сезонные овощи и фрукты

Абрикос — 50 грн/кг;

Арбуз — 20 грн/кг;

Дыня — 20-70 грн/кг;

Персик — 65 грн/кг;

Помидор — 50 грн/кг;

Помидор розовый — 70 грн/кг;

Кукуруза — 15 грн/кг;

Слива — 50 грн/кг;

Зелень — 10 грн/пучок;

Перец — 45 грн/кг;

Огурцы — 40 грн/кг;

Баклажан — 60 грн/кг;

Кабачок — 35 грн/кг;

Морковь — 30 грн/кг.

Ценник на маленькие дыни. Фото: Новини.LIVE

Что покупают на "Привозе" больше всего

Одесситы и гости города приходят на "Привоз" не только за покупками, а просто прогуляться. Вот Клавдия с мужем говорят, что впервые здесь и ходят, словно по музею. Но и не забывают об основной цели — шопинг.

"В основном покупаем фрукты. Мы здесь первый раз и пока ходим, как в музее. Хоть уже и успели попробовать первую кукурузу, очень вкусно", — рассказывает Клавдия.

Туристка Клавдия с мужем. Фото: Новини.LIVE

А туристка из Чернигова Ирина уже успела купить первые в этом году персики. По словам женщины, больше ей нравится, что на колоритном рынке можно попробовать на вкус почти любой продукт.

"Очень нам все нравится, покупаем на "Привозе" впервые. Одесса — отличный город. Мы купили персики, очень вкусные. А дальше еще посмотрим, мы только пришли", — добавляет Ирина.

Туристка Ирина из Чернигова с мужем. Фото: Новини.LIVE

В свою очередь одесситка Яна уже знает все секреты и лучшие места "Привоза", поэтому с полными пакетами направляется к выходу. Девушка, как всегда, купила все самое необходимое — мясо, овощи, но не забыла вкусненькое.

"Покупаем овощи, кукурузу, ягоды, мясо, как всегда, на "Привозе". Очень нам нравится, с радостью будем покупать еще, ведь у нас все лучшее", — заключает Яна.

Одесситка Яна. Фото: Новини.LIVE

Следовательно, цены на одесском "Привозе", как и его ассортимент, стабильны и почти повсюду одинаковы. Однако каждый продавец находит правильные слова, чтобы заманить клиента на свой товар. Но не стоит бояться цен — нужно торговаться, ведь мы в Одессе. Что и делает ее такой колоритной. Напоследок напомним, что одна из достопримечательностей южного города — "Привоз" — работает каждый день с 7:00 до 20:00. Сюда можно как прийти скупиться, так и просто пообщаться или сфотографироваться со знаменитой "Тетей Соней", которая всегда встречает гостей среди рыбных прилавков.