Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Летний "Привоз" — сколько стоят арбузы и дыни в Одессе arrow

Летний "Привоз" — сколько стоят арбузы и дыни в Одессе

18 июля 2024 18:13
Рвачова Анастасия - редактор
Цены на арбузы и дыни в Одессе: чем богат одесский "Привоз" летом 2024
Люди покупают продукты на рынке. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасия - редактор

Украину накрыла невероятная жара. В Одессе столбик термометра показывает более 40 градусов в тени, горячий воздух просто обжигает при выходе на улицу, а тут еще и отключение света. Многие перестали готовить еду, поскольку сохранить ее практически невозможно, все на такой температуре быстро портится. Да и есть не очень хочется, но нужно! И здесь на помощь приходит вкусный сочный арбуз или ароматная дыня. Полезно, освежает и главное — вкусно. Сейчас самый пик сезона фруктов и ягод.

Журналисты Новини.LIVE отправились на знаменитый одесский "Привоз", чтобы узнать, сколько сегодня отдают за летнее лакомство.

Читайте также:

Ажиотаж на сезонные фрукты

С самого утра "Привоз" заполнен людьми, отправившимися за покупками на стол. Валентина говорит, что у нее только лучшие продукты, так что отбоя от клиентов нет. Каждый проходящий сразу заметит яркие персики и арбузы. А запах от сочных дынь распространился на весь рынок.

"Продаем все: ежевику, голубику, помидор, арбуз, персик. Короче говоря — абсолютно все, чем богат летний сезон. Уже большинство товара везут из Овидиопольского района, так что на прилавке уже все наше", — рассказывает Валентина.

Продавец Валентина. Фото: Новини.LIVE
Продавец Валентина. Фото: Новини.LIVE
Люди выбирают товар. Фото: Новини.LIVE
Люди выбирают товар. Фото: Новини.LIVE

Сегодня наиболее популярными продуктами являются дыня и кукуруза — это подтверждает и другая продавщица. В частности, Дарья отмечает, что на ее витрине есть сразу несколько разновидностей этих вкусностей, поэтому каждый сможет выбрать что-нибудь вкусненькое для своего кошелька.

"У нас ничего нет импортного, все свое — из Троицкого и Измаильского районов. Все фрукты очень сладкие и вкусные. Продаем недавно, потому что сезон только начался. И люди с удовольствием все покупают, мы даем пробовать выбранный товар", — добавляет Дарья.

Продавец Дарья. Фото: Новини.LIVE
Продавец Дарья. Фото: Новини.LIVE
Кукуруза и арбузы на "Привозе". Фото: Новини.LIVE
Кукуруза и арбузы на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Проблемы из-за жары

В то же время продавцы подчеркивают, что из-за длительной жары, местами до +40, им приходится закупать меньшее количество товара. Ведь хранить большое количество негде, тем более без света.

"Мы много не закупаем, потому что люди из-за отключения света стали меньше покупать. Я понимаю, что боятся, что испортится. Поэтому мы входим в положение. Больше всего берут голубику и арбузы, потому что они неприхотливы и быстро съедаются", — отмечает Валентина.

Фрукты и ягоды на прилавке. Фото: Новини.LIVE
Фрукты и ягоды на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, женщина добавляет, что на товарный вид влияет также и транспортировка. С юга области ехать в Одессу достаточно долго, некоторые продукты приходится срывать еще зелеными.

"Сейчас тяжело везти издалека, потому что очень жарко. Надо фрукты срывать еще зелеными, чтобы они нормально перенесли дорогу, потому что в спелом виде сразу будет каша", — говорит Валентина.

Ценник на персики на "Привозе". Фото: Новости.
Ценник на персики на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

А вот Дарья, наоборот, рассказывает, что арбузы люди неохотно берут. Это связано больше с тем, что дома разрезанную ягоду негде будет хранить и она испортится.

"Арбузы, конечно, люди боятся брать. Они у нас большие и быстро не съедаются. Поэтому мы решили разрезать их и продавать хотя бы половинками — это удобно и нам, и покупателям. Но из-за жары их может скоро не стать, потому что арбузы любят влагу, с которой сейчас проблемы. Да и могут поднять цены", — считает девушка.

Разнообразен выбор продуктов. Фото: Новини.LIVE
Разнообразный выбор продуктов. Фото: Новини.LIVE
Арбузы на прилавке. Фото: Новини.LIVE
Арбузы на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены на сезонные овощи и фрукты

  • Абрикос — 50 грн/кг;
  • Арбуз — 20 грн/кг;
  • Дыня — 20-70 грн/кг;
  • Персик — 65 грн/кг;
  • Помидор — 50 грн/кг;
  • Помидор розовый — 70 грн/кг;
  • Кукуруза — 15 грн/кг;
  • Слива — 50 грн/кг;
  • Зелень — 10 грн/пучок;
  • Перец — 45 грн/кг;
  • Огурцы — 40 грн/кг;
  • Баклажан — 60 грн/кг;
  • Кабачок — 35 грн/кг;
  • Морковь — 30 грн/кг.
Ценник на маленькие дыни. Фото: Новости.
Ценник на маленькие дыни. Фото: Новини.LIVE

Что покупают на "Привозе" больше всего

Одесситы и гости города приходят на "Привоз" не только за покупками, а просто прогуляться. Вот Клавдия с мужем говорят, что впервые здесь и ходят, словно по музею. Но и не забывают об основной цели — шопинг.

"В основном покупаем фрукты. Мы здесь первый раз и пока ходим, как в музее. Хоть уже и успели попробовать первую кукурузу, очень вкусно", — рассказывает Клавдия.

Туристка Клавдия с мужем. Фото: Новости.
Туристка Клавдия с мужем. Фото: Новини.LIVE

А туристка из Чернигова Ирина уже успела купить первые в этом году персики. По словам женщины, больше ей нравится, что на колоритном рынке можно попробовать на вкус почти любой продукт.

"Очень нам все нравится, покупаем на "Привозе" впервые. Одесса — отличный город. Мы купили персики, очень вкусные. А дальше еще посмотрим, мы только пришли", — добавляет Ирина.

Туристка Ирина из Чернигова с мужем. Фото: Новости.
Туристка Ирина из Чернигова с мужем. Фото: Новини.LIVE

В свою очередь одесситка Яна уже знает все секреты и лучшие места "Привоза", поэтому с полными пакетами направляется к выходу. Девушка, как всегда, купила все самое необходимое — мясо, овощи, но не забыла вкусненькое.

"Покупаем овощи, кукурузу, ягоды, мясо, как всегда, на "Привозе". Очень нам нравится, с радостью будем покупать еще, ведь у нас все лучшее", — заключает Яна.

Одесситка Яна. Фото: Новости.
Одесситка Яна. Фото: Новини.LIVE

Следовательно, цены на одесском "Привозе", как и его ассортимент, стабильны и почти повсюду одинаковы. Однако каждый продавец находит правильные слова, чтобы заманить клиента на свой товар. Но не стоит бояться цен — нужно торговаться, ведь мы в Одессе. Что и делает ее такой колоритной. Напоследок напомним, что одна из достопримечательностей южного города — "Привоз" — работает каждый день с 7:00 до 20:00. Сюда можно как прийти скупиться, так и просто пообщаться или сфотографироваться со знаменитой "Тетей Соней", которая всегда встречает гостей среди рыбных прилавков.

Одесса украинцы Украина рынок Одесская область проблемы Новости Одессы продажа жара арбуз дыня кукуруза

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке