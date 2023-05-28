Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 28 травня

Хлопець та дівчина катаються на самокаті. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

В неділю на одеситів чекає теплий день. Температура повітря прогріється до 24 градусів тепла. Втім синоптики прогнозують короткочасний дощ та сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень 22-24°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 81%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями під час грози шквал, 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°С, вдень 21-26°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У неділю, 27 травня, в Україні очікується тепла погода з хмарністю. Утім, у деяких регіонах можуть пройти дощі. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.