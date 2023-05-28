Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 28 мая.

Лето на пороге: какой будет погода в Одессе сегодня
28 мая 2023 06:30
Парень и девушка катаются на самокате. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
В воскресенье одесситов ждет теплый день. Температура воздуха прогреется до 24 градусов тепла. Впрочем, синоптики прогнозируют кратковременный дождь и сильный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Возможен дождь, гроза.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
- Температура ночью 15-17°С, днем 22-24°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 81%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Возможен дождь, гроза, днем местами град.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами во время грозы шквал, 15-20 м/с.
- Температура ночью 13-18°С, днем 21-26°С.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Прогноз погоды в Украине
В воскресенье, 27 мая, на Украине ожидается теплая погода с облачностью. Впрочем, в некоторых регионах могут пройти дожди. Подробный прогноз — читайте в материале.