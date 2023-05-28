Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 28 мая.

Парень и девушка катаются на самокате. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

В воскресенье одесситов ждет теплый день. Температура воздуха прогреется до 24 градусов тепла. Впрочем, синоптики прогнозируют кратковременный дождь и сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 22-24°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 81%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь, гроза, днем местами град.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 21-26°С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 27 мая, на Украине ожидается теплая погода с облачностью. Впрочем, в некоторых регионах могут пройти дожди. Подробный прогноз — читайте в материале.