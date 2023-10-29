Літо повернулося в Одесу, сьогодні на пляжах аншлаг

Люди сидять на піску. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що минуло вже майже два місяці осені, одесити масово вийшли на пляжі, щоб позасмагати. На пляжі Ланжерон сьогодні аншлаг.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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До Одеси повернулося літо

У неділю, 29 жовтня, видалася дуже тепла погода, повітря прогрілося до +25 градусів. Жителі Одеси не стали сидіти вдома і вирушили на узбережжя Чорного моря подихати свіжим повітрям.

Одесити фотографуються біля пірса. Фото: Новини.LIVE

Навіть є сміливці, які віддали перевагу пляжному відпочинку і купанню в морі, насолоджуючись теплим сонцем і приємною атмосферою.

Хлопці збираються поплавати. Фото: Новини.LIVE

Дівчинка в купальнику на пірсі. Фото: Новини.LIVE

Тим часом синоптики зробили прогноз погоди на листопад — він також буде аномально теплим. Наступного місяця збережеться тенденція до вологої погоди, а перший сніг та стійкі морози малоймовірні.

Перша половина місяця

В Україні перша половина листопада очікується аномально теплою внаслідок переважання південно-західних і південних вітрів. В окремі дні є можливість встановлення рекордів максимальної температури повітря.

Опадів з 1 по 10 листопада буде багато через активну циклонічну діяльність, у західних та північних областях може випасти місцями місячна норма. Найменше дощів спостерігатиметься у південно-східній частині країни.

Друга половина місяця

У другій половині місяця температура знизиться, але для листопада це все одно буде тепла погода. Опади, переважно у вигляді дощу, випадатимуть у більшості областей, у тому числі й на півдні країни. Сніг очікується лише у деяких районах високогірних Карпат.

Після 20 листопада температура повітря збережеться вищою за норму в більшості областей країни. Опади випадатимуть переважно у вигляді дощу та мряки, місцями з мокрим снігом, але формування льоду на водоймах малоймовірне.