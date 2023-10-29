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Літо повернулося в Одесу, сьогодні на пляжах аншлаг

29 жовтня 2023 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Літо повернулося в Одесу, сьогодні на пляжах аншлаг
Люди сидять на піску. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Попри те, що минуло вже майже два місяці осені, одесити масово вийшли на пляжі, щоб позасмагати. На пляжі Ланжерон сьогодні аншлаг.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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До Одеси повернулося літо

У неділю, 29 жовтня, видалася дуже тепла погода, повітря прогрілося до +25 градусів. Жителі Одеси не стали сидіти вдома і вирушили на узбережжя Чорного моря подихати свіжим повітрям.

Одесити фотографуються біля пірса. Фото: Новини.LIVE

Навіть є сміливці, які віддали перевагу пляжному відпочинку і купанню в морі, насолоджуючись теплим сонцем і приємною атмосферою.

Хлопці збираються поплавати. Фото: Новини.LIVE
Дівчинка в купальнику на пірсі. Фото: Новини.LIVE

Тим часом синоптики зробили прогноз погоди на листопад — він також буде аномально теплим. Наступного місяця збережеться тенденція до вологої погоди, а перший сніг та стійкі морози малоймовірні.

Перша половина місяця

В Україні перша половина листопада очікується аномально теплою внаслідок переважання південно-західних і південних вітрів. В окремі дні є можливість встановлення рекордів максимальної температури повітря.

Опадів з 1 по 10 листопада буде багато через активну циклонічну діяльність, у західних та північних областях може випасти місцями місячна норма. Найменше дощів спостерігатиметься у південно-східній частині країни.

Друга половина місяця

У другій половині місяця температура знизиться, але для листопада це все одно буде тепла погода. Опади, переважно у вигляді дощу, випадатимуть у більшості областей, у тому числі й на півдні країни. Сніг очікується лише у деяких районах  високогірних Карпат.

Після 20 листопада температура повітря збережеться вищою за норму в більшості областей країни. Опади випадатимуть переважно у вигляді дощу та мряки, місцями з мокрим снігом, але формування льоду на водоймах малоймовірне.

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