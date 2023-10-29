Лето вернулось в Одессу, сегодня на пляжах аншлаг
Несмотря на то, что прошло почти два месяца осени, одесситы массово вышли на пляжи, чтобы позагорать. На пляже Ланжерона сегодня аншлаг.
Об этом сообщают журналисты Новости.LIVE.
В Одессу вернулось лето
В воскресенье, 29 октября, выдалась очень теплая погода, воздух прогрелся до +25 градусов. Жители Одессы не стали сидеть дома и отправились на побережье Черного моря подышать свежим воздухом.
Даже есть храбрецы, которые предпочли пляжный отдых и купание в море, наслаждаясь теплым солнцем и приятной атмосферой.
Тем временем синоптики сделали прогноз погоды на ноябрь — он также будет аномально теплым. В следующем месяце сохранится тенденция к влажной погоде, а первый снег и морозы маловероятны.
Первая половина месяца
В Украине первая половина ноября ожидается аномально теплой в результате преобладания юго-западных и южных ветров. В отдельные дни есть возможность установки рекордов максимальной температуры воздуха.
Осадков с 1 по 10 ноября будет много из-за активной циклонической деятельности, в западных и северных областях может выпасть местами месячная норма. Меньше дождей будет наблюдаться в юго-восточной части страны.
Вторая половина месяца
Во второй половине месяца температура снизится, но для ноября это будет теплая погода. Осадки, преимущественно посредством дождя, будут выпадать в большинстве областей, в том числе и на юге страны. Снег можно ожидать только в некоторых районах высокогорных Карпат.
После 20 ноября температура воздуха сохранится выше нормы в большинстве областей страны. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и морось, местами с мокрым снегом, но формирование льда на водоемах маловероятно.
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