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Лето вернулось в Одессу, сегодня на пляжах аншлаг

29 октября 2023 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Лето вернулось в Одессу, сегодня на пляжах аншлаг
Люди сидят на песке. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Несмотря на то, что прошло почти два месяца осени, одесситы массово вышли на пляжи, чтобы позагорать. На пляже Ланжерона сегодня аншлаг.

Об этом сообщают журналисты Новости.LIVE.

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В Одессу вернулось лето

В воскресенье, 29 октября, выдалась очень теплая погода, воздух прогрелся до +25 градусов. Жители Одессы не стали сидеть дома и отправились на побережье Черного моря подышать свежим воздухом.

Одесситы фотографируются у пирса. Фото: Новини.LIVE

Даже есть храбрецы, которые предпочли пляжный отдых и купание в море, наслаждаясь теплым солнцем и приятной атмосферой.

Ребята собираются поплавать. Фото: Новини.LIVE
Маленькая девочка в купальнике на пирсе. Фото: Новини.LIVE

Тем временем синоптики сделали прогноз погоды на ноябрь — он также будет аномально теплым. В следующем месяце сохранится тенденция к влажной погоде, а первый снег и морозы маловероятны.

Первая половина месяца

В Украине первая половина ноября ожидается аномально теплой в результате преобладания юго-западных и южных ветров. В отдельные дни есть возможность установки рекордов максимальной температуры воздуха.

Осадков с 1 по 10 ноября будет много из-за активной циклонической деятельности, в западных и северных областях может выпасть местами месячная норма. Меньше дождей будет наблюдаться в юго-восточной части страны.

Вторая половина месяца

Во второй половине месяца температура снизится, но для ноября это будет теплая погода. Осадки, преимущественно посредством дождя, будут выпадать в большинстве областей, в том числе и на юге страны. Снег можно ожидать только в некоторых районах высокогорных Карпат.

После 20 ноября температура воздуха сохранится выше нормы в большинстве областей страны. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и морось, местами с мокрым снегом, но формирование льда на водоемах маловероятно.

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