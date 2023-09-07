Температура моря сьогодні — Чорне море 7 вересня

Люди відпочиваю на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 вересня, на одеситів чекає теплий, але трохи вітряний день. Люди насолоджуються останніми теплими днями на пляжах.

Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 7 вересня.

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Температура Чорного моря

Температура Чорного моря в середньому коливається від +24°С до +27°С. Біля берега Одеси вода тримається на позначці +25.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля тимчасово окупованого Криму. Вода біля Ялти, Євпаторії, Алупки прогрілася до +26°С. В Одесі, біля Затоки, Чорноморська, Кароліно-Бугаза температура води сягає +25°С.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

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