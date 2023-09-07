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Лето продолжается: какая температура Черного моря у Одессы

7 сентября 2023 05:00
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Анна Мурадова
Редактор
Температура моря сегодня - Черное море 7 сентября
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 7 сентября, одесситов ждет теплый, но немного ветреный день. Люди наслаждаются в последние теплые дни на пляжах.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 7 сентября.

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Температура Черного моря

Температура Черного моря в среднем колеблется от +24 до +27°С. У берега Одессы вода держится на отметке +25.

Температура Черного моря
Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле временно оккупированного Крыма. Вода у Ялты, Евпатории, Алупки прогрелась до +26°С. В Одессе, возле Затоки, Черноморска, Каролино-Бугаза температура воды достигает +25°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost
Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Напомним, в Турции сейчас размышляют, как сделать отдых в стране более популярным и дешевым. Эксперты туристического бизнеса сейчас просчитывают, насколько может упасть привлекательность, если из системы все включено исключить неограниченный алкоголь.

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