Температура моря сегодня - Черное море 7 сентября

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 7 сентября, одесситов ждет теплый, но немного ветреный день. Люди наслаждаются в последние теплые дни на пляжах.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 7 сентября.

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Температура Черного моря

Температура Черного моря в среднем колеблется от +24 до +27°С. У берега Одессы вода держится на отметке +25.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле временно оккупированного Крыма. Вода у Ялты, Евпатории, Алупки прогрелась до +26°С. В Одессе, возле Затоки, Черноморска, Каролино-Бугаза температура воды достигает +25°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Напомним, в Турции сейчас размышляют, как сделать отдых в стране более популярным и дешевым. Эксперты туристического бизнеса сейчас просчитывают, насколько может упасть привлекательность, если из системы все включено исключить неограниченный алкоголь.