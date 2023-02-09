Допомога Україні – боротьба з Іранськими дронами

Навчання для роботи з новими комплексами вже пройшли 15 інструкторів

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

ЗСУ найближчим часом отримає необхідну техніку, боєприпаси та обладнання. Литва продовжить надавати всю необхідну допомогу українцям для якнайшвидшої перемоги на війні.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися під час брифінгу в Одесі.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у ході свого візиту відвідав Одесу. У нашому місті він разом зі своїм українським колегою обговорили новий пакет військової допомоги.

"Ми проговорили пріоритети одним, з яких залишається протиповітряна оборона, і ми також очікуємо на безпосередню допомогу у наданні необхідної техніки для боротьби з Іранськими дронами. Також ми проговорили наші плани на найближчий Рамштайн. Ми зустрінемося вже буквально наступного тижня і разом триматимемо фронт дипломатичний", — зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

У ході переговорів було також порушено подальшу допомогу ЗСУ. Так міністр дружньої нам країни наголосив, що буде надана найближчим часом додатково необхідна техніка, боєприпаси, обладнання. Крім цього, надаватиметься навчальна база для українських військових.

"Ми вже завершили навчання 15 інструкторів, які готові працювати на території України. І ми надаємо 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть успішно працювати із дронами. Литва продовжить надавати всю необхідну допомогу Українцям для того, щоб вони перемогли у цій війні", — зазначив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Не забули та про плани України щодо вступу до НАТО, черговий саміт проходитиме влітку саме у Литві. А сторона, що приймає, може успішно модерувати в ту чи іншу сторону. І в ході переговорів також було впевнено, що Вільнюс на боці України на шляху до північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, Максим Марченко зустрівся з Міністрами оборони України та Литви. Вони обговорили безпекову ситуацію та хід роботи зернової ініціативи.