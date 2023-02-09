Литва надасть 40 мільйонів євро на ЗСУ: Марченко про зустріч з міністрами оборони

Світ продовжує підтримувати Україну

Сьогодні, 9 лютого, Максим Марченко зустрівся з міністрами оборони України та Литви. Вони обговорили безпекову ситуацію та хід роботи зернової ініціативи.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

В ході зустрічі очільник області доповів про безпекову ситуацію в області та заходи, які приймаються для посилення оборони. Цього року уряд Литви планує надати Україні 40 мільйонів євро на потреби наших Збройних сил. Також остання військова допомога Литви Україні включає значну кількість зенітних гармат та боєприпасів до них.

"Подякував міністру та литовському народу за постійну політичну і військову підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російською агресією.Також доповів про хід роботи зернової ініціативи та основні перешкоди для доступу української агропродукції на світові ринки, які створює російська сторона", — зазначив Марченко.

Міжнародні політичні гості в Одесі

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Королівства Данія Метте Фредеріксен, 30 січня, відвідали Одесу. Вони провели переговори щодо ключових аспектів двосторонньої взаємодії — однією з ключових тем переговорів була оборона.

Одещину з офіційним візитом відвідала міністерка закордонних справ Французької Республіки Катрін Колонна. Вона запевнила, що Франція продовжуватиме підтримку України в усіх напрямах — гуманітарному, військовому, економічному, дипломатичному і політичному, робитиме це, допоки Україна не відновить свою територіальну цілісність та суверенітет.

Нагадаємо, напередодні начальник Одеської ОВА Максим Марченко провів зустріч з Генеральним консулом Грецької Республіки в Одесі Дімітріосом Дохтсісом. Одним з найголовніших питань наразі залишається відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала через постійні ракетні обстріли російських окупантів.