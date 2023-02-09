Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Литва надасть 40 мільйонів євро на ЗСУ: Марченко про зустріч з міністрами оборони arrow

Литва надасть 40 мільйонів євро на ЗСУ: Марченко про зустріч з міністрами оборони

9 лютого 2023 14:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Литва надасть 40 мільйонів євро на ЗСУ: Марченко про зустріч з міністрами оборони
Світ продовжує підтримувати Україну
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 9 лютого, Максим Марченко зустрівся з міністрами оборони України та Литви. Вони обговорили безпекову ситуацію та хід роботи зернової ініціативи.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

Читайте також:

В ході зустрічі очільник області доповів про безпекову ситуацію в області та  заходи, які приймаються для посилення оборони. Цього року уряд Литви планує надати Україні 40 мільйонів євро на потреби наших Збройних сил. Також остання військова допомога Литви Україні включає значну кількість зенітних гармат та боєприпасів до них.  

"Подякував міністру та литовському народу за постійну політичну і військову підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російською агресією.Також доповів про хід роботи зернової ініціативи та основні перешкоди для доступу української агропродукції на світові ринки, які створює російська сторона", — зазначив Марченко. 

Міжнародні політичні гості в Одесі 

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Королівства Данія Метте Фредеріксен, 30 січня, відвідали Одесу. Вони провели переговори щодо ключових аспектів двосторонньої взаємодії — однією з ключових тем переговорів була оборона.

Одещину з офіційним візитом відвідала міністерка закордонних справ Французької Республіки Катрін Колонна. Вона запевнила, що Франція продовжуватиме підтримку України в усіх напрямах — гуманітарному, військовому, економічному, дипломатичному і політичному, робитиме це, допоки Україна не відновить свою територіальну цілісність та суверенітет.  

Нагадаємо, напередодні начальник Одеської ОВА Максим Марченко провів зустріч з Генеральним консулом Грецької Республіки в Одесі Дімітріосом Дохтсісом. Одним з найголовніших питань наразі залишається відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала через постійні ракетні обстріли російських окупантів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:25 Оскароносний режисер Азанавічус зустрівся з Зеленським та став амбасадором UNITED 24

18:25 Подоляк повідомив, що рф вже почала наступ у Донецькій та Луганській областях

18:20 Одеса готує другий волонтерський десант до Херсону: потрібні водії та електрики

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

18:03 Андрій Лунін визнаний одним із найкращих гравців "Реала": допоміг здобути важливу перемогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:57 Сумська не стримала сліз, коли розповідала про доньку та онуків в росії: "Все прослуховується"

17:55 Євросоюз має намір притягнути рф до відповідальності за агресію в Україні

Ексклюзив

17:40 Загрози для Одеської області немає: росіяни не ризикнуть йти у наступ у цьому напрямку – Рєзніков

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 лютого: Тельцям — абстрагуватися від проблем, Стрільцям — час спілкування

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 лютого: Тельцям — абстрагуватися від проблем, Стрільцям — час спілкування

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

Новина з відео

17:05 "Від нас залежить безпека всієї Європи": Президент України звернувся до Євроради

Ексклюзив

16:40 Литва надасть Україні зенітні комплекси для боротьби з Іранськими дронами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Новина з відео

23:51 Президент Зеленський прибув до Єлисейського палацу, — відео Новини.LIVE

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Актуальне по темі

None 9 Лютий 18:18

Оскароносний режисер Азанавічус зустрівся з Зеленським та став амбасадором UNITED 24

None 9 Лютий 18:23

Подоляк повідомив, що рф вже почала наступ у Донецькій та Луганській областях

None 9 Лютий 17:22

Одеса готує другий волонтерський десант до Херсону: потрібні водії та електрики

None 9 Лютий 18:08

"Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB