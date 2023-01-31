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Посилення ППО та нові санкції: подробиці візиту Зеленського та прем’єр-міністерки Данії до Одеси

31 січня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Подробиці візиту Зеленського та прем’єр-міністерки Данії до Одеси
В Україну прибула потужна урядова делегація
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Королівства Данія Метте Фредеріксен вчора, 30 січня, відвідали Одесу. Вони провели переговори щодо ключових аспектів двосторонньої взаємодії – однією з ключових тем переговорів була оборона.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

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Хто ще прибув до Одеси

Крім президента та прем’єр-міністерки до Одеси прибула ціла політична делегація. Метте Фредеріксен прибула в Україну з міністром оборони Якоб Еллеманн-Єнсен і міністром закордонних справ Ларс Локке Расмуссен.

зеленський

"Цей візит — важливий символ незмінної та потужної підтримки Данією нашої боротьби за свободу та спільні європейські цінності. Я дякую Данії за суттєву допомогу в посиленні нашої артилерії, зокрема за фундаментальне рішення щодо постачання гаубиць Caesar. Також дякую особисто пані Премʼєр-міністру та віцепрем'єр-міністру – міністру оборони за готовність Данії долучитися до нашої танкової коаліції", — наголосив Володимир Зеленський перебуваючи в Одесі.

Деталі візиту

Сторони також обговорили можливості посилення протиповітряної та протикорабельної оборони для півдня України.  Також мова йшла про співпрацю на рівні Європейського Союзу та євроатлантичних структур. Підіймали тему продовження санкційних обмежень щодо росії та затвердження 10-го санкційного пакета. Під час двосторонньої зустрічі в Одесі йшлося і про потреби у відновленні інфраструктурних та соціальних об’єктів, які постраждали від російських ударів.

Нагадаємо, робоча зустріч президента розпочалась ще на Миколаївщині. Глава держави й очільник данського уряду оглянули будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації, яку було частково зруйновано внаслідок російського ракетного обстрілу 29 березня 2022 року. Володимир Зеленський розповів Метте Фредеріксен про руйнування, яких зазнало місто через ворожі обстріли. Він поінформував голову уряду Данії про потреби у відновленні інфраструктури.

Міжнародні політичні гості в Одесі 

Одещину з офіційним візитом відвідала Міністерка закордонних справ Французької Республіки Катрін Колонна. Вона запевнила, що Франція продовжуватиме підтримку України в усіх напрямках — гуманітарному, військовому, економічному, дипломатичному і політичному, робитиме це допоки Україна не відновить свою територіальну цілісність та суверенітет.  

Нагадаємо, напередодні начальник Одеської ОВА Максим Марченко провів зустріч з Генеральним консулом Грецької Республіки в Одесі Дімітріосом Дохтсісом. Одним з найголовніших питань наразі залишається відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала через постійні ракетні обстріли російських окупантів.

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