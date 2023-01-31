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Усиление ПВО и новые санкции: подробности визита Зеленского и премьер-министра Дании в Одессу

31 января 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Подробности визита Зеленского и премьер-министра Дании в Одессу
В Украину прибыла мощная правительственная делегация
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Королевства Дания Мэтте Фредериксен сегодня, 30 января, посетили Одессу. Они провели переговоры по ключевым аспектам двустороннего взаимодействия — одной из ключевых тем переговоров была оборона.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

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Кто еще прибыл в Одессу

Кроме президента и премьер-министра в Одессу прибыла целая политическая делегация. Мэтте Фредериксен прибыла в Украину с министром обороны Якоб Эллеманн-Йенсен и министром иностранных дел Ларсом Локке Расмуссеном.

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"Этот визит — важный символ неизменной и мощной поддержки Данией нашей борьбы за свободу и общие европейские ценности. Я благодарю Данию за существенную помощь в усилении нашей артиллерии, в частности, за фундаментальное решение по поставкам гаубиц Caesar. Также благодарю лично госпожу Премьер-министра и вице-премьера министру – министру обороны за готовность Дании присоединиться к нашей танковой коалиции", — подчеркнул Владимир Зеленский находясь в Одессе.

Детали визита

Стороны также обсудили возможность усиления противовоздушной и противокорабельной обороны для юга Украины. Речь также шла о сотрудничестве на уровне Европейского Союза и евроатлантических структур. Поднимали тему продления санкционных ограничений в отношении России и утверждения 10-го санкционного пакета. Во время двусторонней встречи в Одессе речь шла и о потребностях восстановления инфраструктурных и социальных объектов, пострадавших от российских ударов.

Напомним, рабочая встреча президента началась еще в Николаевской области. Глава государства и глава датского правительства осмотрели здание Николаевской областной военной администрации, которое было частично разрушено в результате российских ракетных обстрелов 29 марта 2022 года. Владимир Зеленский рассказал Мэтте Фредериксен о разрушениях, понесенных городом из-за вражеских обстрелов. Он проинформировал главу правительства Дании о потребностях в восстановлении инфраструктуры.

Международные политические гости в Одессе

Одесчину с официальным визитом посетила Министерство иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна. Она заверила, что Франция будет продолжать поддержку Украины по всем направлениям — гуманитарному, военному, экономическому, дипломатическому и политическому, делать это пока Украина не восстановит свою территориальную целостность и суверенитет.

Напомним, накануне начальник Одесской ОВА Максим Марченко провел встречу с Генеральным консулом Греческой Республики в Одессе Димитриосом Дохтсисом. Одним из главных вопросов остается восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей из-за постоянных ракетных обстрелов российских оккупантов.

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