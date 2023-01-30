Зеленський та прем’єр-міністерка Данії відвідали Одесу

Данія підтримуватиму Україну й у війні, й у відбудові

Сьогодні, 30 січня, Президент Володимир Зеленський відвідав Одесу. Разом з ним до регіону прибула прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Робоча зустріч президента розпочалась ще на Миколаївщині. Глава держави й очільник данського уряду оглянули будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації, яку було частково зруйновано внаслідок російського ракетного обстрілу 29 березня 2022 року. Володимир Зеленський розповів Метте Фредеріксен про руйнування, яких зазнало місто через ворожі обстріли. Він поінформував голову уряду Данії про потреби у відновленні інфраструктури



Данія долучилася до "зернової угоди"

Друга частина зустрічі була вже в Одесі. На ній стало відомо, що Данія завжди підтримуватиме Україну – і у війні, і у відбудові. Також країна долучиться до "зернової угоди" у рамках Grain From Ukraine.

Міжнародні політичні гості в Одесі

Одещину з офіційним візитом відвідала Міністерка закордонних справ Французької Республіки Катрін Колонна. Вона запевнила, що Франція продовжуватиме підтримку України в усіх напрямках — гуманітарному, військовому, економічному, дипломатичному і політичному, робитиме це допоки Україна не відновить свою територіальну цілісність та суверенітет.

Нагадаємо, напередодні начальник Одеської ОВА Максим Марченко провів зустріч з Генеральним консулом Грецької Республіки в Одесі Дімітріосом Дохтсісом. Одним з найголовніших питань наразі залишається відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала через постійні ракетні обстріли російських окупантів.