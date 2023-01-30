Зеленский и премьер-министр Дании посетили Одессу

Дания буду поддерживать Украину и в войне, и в восстановлении

Сегодня, 30 января, Президент Владимир Зеленский посетил Одессу. Вместе с ним в регион прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Об этом сообщает Офис Президента.

Рабочая встреча президента началась еще в Николаевской области. Глава государства и глава датского правительства осмотрели здание Николаевской областной военной администрации, которое было частично разрушено в результате российских ракетных обстрелов 29 марта 2022 года. Владимир Зеленский рассказал Мэтте Фредериксен о разрушениях, понесенных городом из-за вражеских обстрелов. Он проинформировал главу правительства Дании о потребностях в восстановлении инфраструктуры

Дания присоединилась к "зерновому соглашению"

Вторая часть встречи была уже в Одессе. На ней стало известно, что Дания будет всегда поддерживать Украину – и в войне, и в восстановлении. Также страна присоединится к "зерновому соглашению" в рамках Grain From Ukraine.

Международные политические гости в Одессе

Одещину с официальным визитом посетила Министерство иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна. Она заверила, что Франция будет продолжать поддержку Украины по всем направлениям — гуманитарному, военному, экономическому, дипломатическому и политическому, делать это пока Украина не восстановит свою территориальную целостность и суверенитет.

Напомним, накануне начальник Одесской ОВА Максим Марченко провел встречу с Генеральным консулом Греческой Республики в Одессе Димитриосом Дохтсисом . Одним из главных вопросов остается восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей из-за постоянных ракетных обстрелов российских оккупантов.