Зеленский и премьер-министр Дании посетили Одессу: что обсуждали
Сегодня, 30 января, Президент Владимир Зеленский посетил Одессу. Вместе с ним в регион прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.
Об этом сообщает Офис Президента.
-
Военная техника и 15 км укреплений: россияне укрепляют оборону вокруг аэродрома в Бердянске
-
Талибы взяли на себя ответственность за теракт в пакистанской мечети: количество жертв растет
-
Министр обороны Великобритании рассказал, когда танки прибудут в Украину
-
"Крым никогда больше не будет украинским": президент Хорватии попал в скандал
-
Руслан Малиновский извинился перед болельщиками за объятия с россиянином: детали
-
Стало известно, могла ли российская ДРГ сбить вертолет с руководством МВД
-
Игривая и сказочная: зимняя Одесса через объектив Новини.LIVE
-
У путина прокомментировали слова об угрозах Джонсону, намекнув на неадекватность британского экс-премьера
-
На оккупированной части Херсонщины россияне запрещают в школах учиться по украинской программе, — Генштаб
-
СМИ узнали, когда ЕС представит десятый пакет санкций против россии
Рабочая встреча президента началась еще в Николаевской области. Глава государства и глава датского правительства осмотрели здание Николаевской областной военной администрации, которое было частично разрушено в результате российских ракетных обстрелов 29 марта 2022 года. Владимир Зеленский рассказал Мэтте Фредериксен о разрушениях, понесенных городом из-за вражеских обстрелов. Он проинформировал главу правительства Дании о потребностях в восстановлении инфраструктуры
Дания присоединилась к "зерновому соглашению"
Вторая часть встречи была уже в Одессе. На ней стало известно, что Дания будет всегда поддерживать Украину – и в войне, и в восстановлении. Также страна присоединится к "зерновому соглашению" в рамках Grain From Ukraine.
Международные политические гости в Одессе
Одещину с официальным визитом посетила Министерство иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна. Она заверила, что Франция будет продолжать поддержку Украины по всем направлениям — гуманитарному, военному, экономическому, дипломатическому и политическому, делать это пока Украина не восстановит свою территориальную целостность и суверенитет.
Напомним, накануне начальник Одесской ОВА Максим Марченко провел встречу с Генеральным консулом Греческой Республики в Одессе Димитриосом Дохтсисом . Одним из главных вопросов остается восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей из-за постоянных ракетных обстрелов российских оккупантов.