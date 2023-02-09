В Одесі та області тестують нові графіки відключення світла

За ніч в області сталось понад 100 аварій

Наразі в регіоні продовжується ліквідація наслідків масштабної аварії у високовольтній мережі. Втім ситуація вже дещо покращилась. Саме зараз іде тестування графіків, які ДТЕК має анонсувати не пізніше ніж сьогодні ввечері.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

"Мав розмову з керівником НЕК "Укренерго" стосовно збільшення лімітів для Одеської області. Також завдяки підключенню генераторів до об’єктів критичної інфраструктури й ряду заходів, про які я не можу казати на загал нам вдалось покращити ситуацію в районі та місті. За ніч по Одеському району трапилось більш як сто локальних аварій. Дав доручення негайно відреагувати на кожну з них. Хочу подякувати всім хто працював і продовжує працювати над розв'язання цієї проблеми, а також одеситам, за вашу витримку", — написав Максим Марченко.

Ремонт електромереж

Ремонтні роботи на електромережі випереджають графіки. Тож позитивний результат мешканці Одеси та Одеського району відчують вже 9 лютого. Бригадам Укренерго вдалося подати додатковий обсяг електроенергії у регіон. Графіки обмежень зберігатимуться і будуть діяти відповідно до розрахованого ліміту споживання області.

Нагадаємо, після ракетного обстрілу Одещини, що стався зранку 26 січня, на всій території області продовжують діяти екстрені відключення світла. 7 лютого за допомогою генераторів вдалося забезпечувати городян електроенергією на кожні 2 години через 8.

Нещодавно Агентство США з міжнародного розвитку передало на потреби української енергетичної системи газотурбінну мобільну електростанцію. Потужність станції 28 МВт. Міністр енергетики Герман Галущенко назвав передачу цієї мобільної електростанції лише першим кроком щодо реалізації Стратегії Міненерго щодо децентралізації вітчизняної енергосистеми. Ця стратегія передбачає будівництво мереж малої генерації по всій країні.