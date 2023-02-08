На Одещині поновлюють енергопостачання після аварії

Українські енергетики працюють 24/7

Національна енергетична компанія "Укренерго" продовжує ліквідовувати наслідки масштабної аварії у високовольтній мережі на Одещині. Ситуація покращується.

Про це повідомляє Укренерго.

Ремонтники працюють цілодобово

Ремонтним бригадам Укренерго вдалося подати додатковий обсяг електроенергії у регіон. Це покращить енергоживлення міста Одеси та Одеського району. Обленерго до кінця доби розподілить додаткову потужність між споживачами, відповідно, це дасть можливість скоротити тривалість обмежень. Графіки обмежень зберігатимуться і будуть діяти відповідно до розрахованого ліміту споживання області.

4 лютого на одному з об'єктів Укренерго сталася масштабна аварія. Через це в регіоні суттєві обмеження енергоживлення. Над ліквідацією аварії на Одещині працювало 7 бригад Укренерго та бригада обленерго.

"Ключовим завданням наших спеціалістів є швидке завершення відновлення основного обладнання після останньої ракетної атаки на Одещину, забезпечення резервних схем живлення та налаштування обладнання на інших об’єктах на подачу напруги в місто та прилеглі райони", — йдеться в повідомленні компанії.

Масштаб пошкоджень

В Укренерго нагадують, що всі ключові підстанції, які живлять Одесу та область, зазнали масштабних та складних пошкоджень від ракетних та дронових атак ворога. Росіяни свідомо обирають енергетичні об'єкти на Одещині ціллю терористичних нападів.

"Ми якнайшвидше відновлюємо обладнання та знаходимо резервні схеми живлення, щоб у найкоротші терміни відновити електропостачання", — запевняють у компанії.

На жаль, таке обладнання після завданих пошкоджень, а також резервні схеми живлення мають знижену надійність. Тому спеціалісти компанії продовжують відновлювати наші об’єкти, щоб повернути не лише електроенергію, але й підвищити надійність живлення Одещини.

Нагадаємо, через настання морозів споживання електроенергії в Україні зросло. У Запорізькій, Донецькій та Миколаївській областях без відключень, а ось в Одесі застосовують аварійні відключення світла.

Нещодавно Агентство США з міжнародного розвитку передало на потреби української енергетичної системи газотурбінну мобільну електростанцію. Потужність станції 28 МВт.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав передачу цієї мобільної електростанції лише першим кроком щодо реалізації Стратегії Міненерго щодо децентралізації вітчизняної енергосистеми.

Ця стратегія передбачає будівництво мереж малої генерації по всій країні.

