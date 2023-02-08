В Одесской области возобновляют энергоснабжение после аварии

Укрэнерго удалось предоставить дополнительный объем электроэнергии на Одесщину
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" продолжает ликвидировать последствия масштабной аварии в высоковольтной сети в Одесской области. Ситуация улучшается.
Об этом сообщает Укрэнерго.
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Ремонтники работают круглосуточно
Ремонтным бригадам Укрэнерго удалось предоставить дополнительный объем электроэнергии в регион. Это улучшит энергопитание Одессы и Одесского района. Облэнерго до конца суток распределит дополнительную мощность между потребителями, соответственно, это позволит сократить продолжительность ограничений. Графики ограничений будут сохраняться и будут действовать в соответствии с рассчитанным лимитом потребления области.
4 февраля на одном из объектов Укрэнерго произошла масштабная авария. Поэтому в регионе существенные ограничения энергопитания. Над ликвидацией аварии в Одесской области работало 7 бригад Укрэнерго и бригада облэнерго.
"Ключевой задачей наших специалистов является скорейшее завершение восстановления основного оборудования после последней ракетной атаки на Одесщину, обеспечение резервных схем питания и настройки оборудования на других объектах на подачу напряжения в город и близлежащие районы", — говорится в сообщении компании.
Масштаб повреждений
В Укрэнерго напоминают, что все ключевые подстанции, питающие Одессу и область, получили масштабные и сложные повреждения от ракетных и дроновых атак врага. Россияне сознательно выбирают энергетические объекты в Одесской области целью террористических нападений.
"Мы максимально быстро восстанавливаем оборудование и находим резервные схемы питания, чтобы в кратчайшие сроки возобновить электроснабжение", — уверяют в компании.
К сожалению, такое оборудование после нанесенных повреждений, а также резервные схемы питания обладают пониженной надежностью. Поэтому специалисты компании продолжают восстанавливать наши объекты, чтобы вернуть не только электроэнергию, но и повысить надежность питания Одесской области.
Напомним, из-за наступления морозов потребление электроэнергии в Украине выросло. В Запорожской, Донецкой и Николаевской областях без отключений, а вот в Одессе применяют аварийные отключения света.
Недавно Агентство США по международному развитию передало на нужды украинской энергетической системы газотурбинную мобильную электростанцию. Мощность станции 28 МВт.
Министр энергетики Герман Галущенко назвал передачу этой мобильной электростанции только первым шагом по реализации Стратегии Минэнерго по децентрализации отечественной энергосистемы.
Эта стратегия предполагает строительство сетей малой генерации по всей стране.