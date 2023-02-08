Уряд виділив 30 млн грн Одеській ОВА на закупівлю дизелю для генераторів, — Шмигаль

На Одещині діють екстрені відключення

Уряд на засіданні 7 лютого виділив 30 млн грн із резервного фонду держбюджету Одеській ОВА на закупівлю пального для генераторів. Це дозволить тримати в робочому стані критичну інфраструктуру до завершення ремонтів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив, що вже вдалося частково розв’язати ситуацію з електропостачанням в Одесі. Критична інфраструктура заживлена.

"Ремонтні роботи тривають 24 на 7. Завдяки цьому принаймні 4-5 годин на день у людей має бути світло. Робимо все можливе, аби покращити ситуацію, але будемо відверті, що пошкодження дуже серйозні. Наразі в Одесу вже завезли понад 80 потужних генераторів, і їх підвезення триває. У місті та районі працює розгалужена мережа пунктів незламності", — сказав очільник уряду.

Ситуація з електрикою в Одесі

Після ракетного обстрілу Одещини, що стався зранку 26 січня, на всій території області продовжують діяти екстрені відключення світла. 7 лютого за допомогою генераторів вдалося забезпечувати городян електроенергією на кожні 2 години через 8.

5 лютого ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів для критичної інфраструктури. Також вчора, 6 лютого, до міста прибуло 82 генератори, наразі триває їх встановлення. Це дозволить розвантажити електричну мережу.

Де зарядити гаджет

Попит на відвідування пунктів незламності різко зростає після ракетних обстрілів чи аварій в енергосистемі. Наразі у місті вже понад 300 пунктів, тож одесити під час відключення світла можуть комфортно працювати та заряджати телефони у таких центрах.

Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок.

Нагадаємо, через дефіцит електроенергії одеські школярі вимушено відпочиватимуть до кінця тижня. Тим часом дитсадки відновлять роботу вже завтра.