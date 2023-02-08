Правительство выделило 30 млн грн Одесской ОВА на закупку дизеля для генераторов, — Шмигаль

Правительство выделило 30 млн грн Одесской ОВА на закупку дизеля для генераторов, — Шмыгаль
Правительство на заседании 7 февраля выделило 30 млн грн из резервного фонда госбюджета Одесской ОВА на закупку горючего для генераторов. Это позволит держать в рабочем состоянии критическую инфраструктуру до завершения ремонтов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Премьер-министр отметил, что уже удалось частично разрешить ситуацию с электроснабжением в Одессе. Критическая инфраструктура заживленная.
"Ремонтные работы продолжаются 24 на 7. Благодаря этому по крайней мере 4-5 часов в день у людей должен быть свет. Делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию, но будем откровенны, что повреждения очень серьезные. Сейчас в Одессу уже завезли более 80 мощных генераторов, и их подвоз продолжается. В городе и районе работает разветвленная сеть пунктов несокрушимости", — сказал глава правительства.
Ситуация с электричеством в Одессе
После ракетного обстрела Одесчины, произошедшего утром 26 января, на всей территории области продолжают действовать экстренные отключения света. 7 февраля с помощью генераторов удалось снабжать горожан электроэнергией на каждые 2 часа через 8.
5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. Также вчера, 6 февраля, в город прибыло 82 генератора, сейчас идет их установка. Это позволит разгрузить электрическую сеть.
Где зарядить гаджет
Спрос на посещение пунктов несокрушимости резко растет после ракетных обстрелов или аварий в энергосистеме. В городе уже более 300 пунктов, поэтому одесситы при отключении света могут комфортно работать и заряжать телефоны в таких центрах.
Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, которая постоянно дополняется фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.
Напомним, из-за дефицита электроэнергии одесские школьники вынуждены будут отдыхать до конца недели. Тем временем детсады возобновят работу уже завтра.