Правительство выделило 30 млн грн Одесской ОВА на закупку дизеля для генераторов, — Шмигаль

В Одесской области действуют экстренные отключения

Правительство на заседании 7 февраля выделило 30 млн грн из резервного фонда госбюджета Одесской ОВА на закупку горючего для генераторов. Это позволит держать в рабочем состоянии критическую инфраструктуру до завершения ремонтов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что уже удалось частично разрешить ситуацию с электроснабжением в Одессе. Критическая инфраструктура заживленная.

"Ремонтные работы продолжаются 24 на 7. Благодаря этому по крайней мере 4-5 часов в день у людей должен быть свет. Делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию, но будем откровенны, что повреждения очень серьезные. Сейчас в Одессу уже завезли более 80 мощных генераторов, и их подвоз продолжается. В городе и районе работает разветвленная сеть пунктов несокрушимости", — сказал глава правительства.

Ситуация с электричеством в Одессе

После ракетного обстрела Одесчины, произошедшего утром 26 января, на всей территории области продолжают действовать экстренные отключения света. 7 февраля с помощью генераторов удалось снабжать горожан электроэнергией на каждые 2 часа через 8.

5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. Также вчера, 6 февраля, в город прибыло 82 генератора, сейчас идет их установка. Это позволит разгрузить электрическую сеть.

Где зарядить гаджет

Спрос на посещение пунктов несокрушимости резко растет после ракетных обстрелов или аварий в энергосистеме. В городе уже более 300 пунктов, поэтому одесситы при отключении света могут комфортно работать и заряжать телефоны в таких центрах.

Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, которая постоянно дополняется фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.

Напомним, из-за дефицита электроэнергии одесские школьники вынуждены будут отдыхать до конца недели. Тем временем детсады возобновят работу уже завтра.