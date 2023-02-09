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В Одессе и области тестируют новые графики отключения света, — Марченко

9 февраля 2023 11:16
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе и области тестируют новые графики отключения света
За ночь в области произошло более 100 аварий
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В регионе продолжается ликвидация последствий масштабной аварии в высоковольтной сети. Впрочем, ситуация уже несколько улучшилась. Именно сейчас идет тестирование графиков, которые ДТЭК должен анонсировать не позже, чем сегодня вечером.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВ Максим Марченко.

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"Мел разговор с руководителем НЭК "Укрэнерго" относительно увеличения лимитов для Одесской области. Также благодаря подключению генераторов к объектам критической инфраструктуры и ряду мероприятий, о которых я не могу говорить в целом, нам удалось улучшить ситуацию в районе и городе. За ночь по Одесскому району произошло более ста локальных аварий. Дал поручение немедленно отреагировать на каждую из них. Хочу поблагодарить всех кто работал и продолжает работать над решением этой проблемы, а также одесситам, за вашу выдержку", — написал Максим Марченко.

Ремонт электросетей

Ремонтные работы в электросети опережают графики. Так что положительный результат жители Одессы и Одесского района почувствуют уже 9 февраля. Бригадам Укрэнерго удалось предоставить дополнительный объем электроэнергии в регион. Графики ограничений будут сохраняться и будут действовать в соответствии с рассчитанным лимитом потребления области.

Напомним, после ракетного обстрела Одесчины, произошедшего утром 26 января, на всей территории области продолжают действовать экстренные отключения света. 7 февраля с помощью генераторов удалось снабжать горожан электроэнергией на каждые 2 часа через 8.

Недавно Агентство США по международному развитию передало на нужды украинской энергетической системы газотурбинную мобильную электростанцию. Мощность станции 28 МВт. Министр энергетики Герман Галущенко назвал передачу этой мобильной электростанции только первым шагом по реализации Стратегии Минэнерго по децентрализации отечественной энергосистемы. Эта стратегия предполагает строительство сетей малого поколения по всей стране.

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