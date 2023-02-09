Литва предоставит 40 миллионов евро на ВСУ: Марченко о встрече с министрами обороны
9 февраля Максим Марченко встретился с министрами обороны Украины и Литвы. Они обсудили ситуацию с безопасностью и ход работы зерновой инициативы.
Об этом сообщает начальник Одесской ОВА Максим Марченко.
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В ходе встречи глава области доложил о ситуации в области безопасности и принимаемых мерах по усилению обороны. В этом году правительство Литвы планирует выделить Украине 40 миллионов евро на нужды наших Вооруженных сил. Также последняя военная помощь Литвы Украины включает в себя значительное количество зенитных пушек и боеприпасов к ним.
"Поблагодарил министра и литовского народа за постоянную политическую и военную поддержку и помощь Украине в борьбе с российской агрессией. Также доложил о ходе работы зерновой инициативы и основных препятствиях для доступа украинской агропродукции на мировые рынки, которые создает российская сторона", — отметил Марченко.
Международные политические гости в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Королевства Дания Мэтте Фредериксен 30 января посетили Одессу. Они провели переговоры по ключевым аспектам двустороннего взаимодействия — одной из ключевых тем переговоров была оборона.
Одесчину с официальным визитом посетила министр иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна. Она заверила, что Франция будет продолжать поддержку Украины по всем направлениям — гуманитарному, военному, экономическому, дипломатическому и политическому, делать это пока Украина не восстановит свою территориальную целостность и суверенитет.
Напомним, накануне начальник Одесской ОВА Максим Марченко провел встречу с Генеральным консулом Греческой Республики в Одессе Димитриосом Дохтсисом. Одним из главных вопросов остается восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей из-за постоянных ракетных обстрелов российских оккупантов.