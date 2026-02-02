Відео
Головна Одеса Люди важливіші за землю — Кім про втому від війни

Люди важливіші за землю — Кім про втому від війни

Дата публікації: 2 лютого 2026 00:26
Віталій Кім про втому від війни та стратегію виживання України
Очільник Миколаївщини Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Україна не має ресурсів для десятирічного протистояння, оскільки виживання нації зараз є пріоритетнішим за швидке повернення кордонів. Військо та цивільні перебувають на межі виснаження після років повномасштабних бойових дій.

Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у розмові з британським виданням The Independent.

Читайте також:

Чому Україна не може воювати ще 10 років

За словами Кіма, ресурс людей вичерпується. Він  наголосив, що сорокамільйонна країна не здатна вести війну десятиліттями, адже армія потребує відновлення. Посадовець впевнений: солдати фізично не витримають марафон довжиною у п'ять чи десять років.

"У нас лише 40 мільйонів людей, і всі дуже втомлені. Наші солдати не можуть воювати чотири, п’ять чи десять років", — зазначив очільник Миколаївщини.

Віталій Кім підкреслив, що сьогодні поняття перемоги змінюється — це не лише прапори на карті. Кім вважає головною метою зупинку вогню та отримання залізобетонних безпекових гарантій від партнерів. Надійний захист дозволить дітям жити у спокої, як це було до 2022 року.

Керівник області закликав тверезо оцінювати реальність. Він підкреслив, що без збереження людей територіальні здобутки втрачають сенс. 

Нагадаємо, раніше Віталій Кім заявив, що пільги для бізнесу у прифронтових регіонах є  необхідною умовою. Це сприятиме поверненню туди людей. 

Також голова Миколаївської ОВА анонсував будівництво індустріального парку. Він стане найбільшим в Україні. 

Миколаїв Миколаївська область Віталій Кім війна в Україні мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
