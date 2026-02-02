Віталій Кім про втому від війни та стратегію виживання України

Очільник Миколаївщини Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Україна не має ресурсів для десятирічного протистояння, оскільки виживання нації зараз є пріоритетнішим за швидке повернення кордонів. Військо та цивільні перебувають на межі виснаження після років повномасштабних бойових дій.

Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у розмові з британським виданням The Independent.

Реклама

Читайте також:

Чому Україна не може воювати ще 10 років

За словами Кіма, ресурс людей вичерпується. Він наголосив, що сорокамільйонна країна не здатна вести війну десятиліттями, адже армія потребує відновлення. Посадовець впевнений: солдати фізично не витримають марафон довжиною у п'ять чи десять років.

"У нас лише 40 мільйонів людей, і всі дуже втомлені. Наші солдати не можуть воювати чотири, п’ять чи десять років", — зазначив очільник Миколаївщини.

Віталій Кім підкреслив, що сьогодні поняття перемоги змінюється — це не лише прапори на карті. Кім вважає головною метою зупинку вогню та отримання залізобетонних безпекових гарантій від партнерів. Надійний захист дозволить дітям жити у спокої, як це було до 2022 року.

Керівник області закликав тверезо оцінювати реальність. Він підкреслив, що без збереження людей територіальні здобутки втрачають сенс.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім заявив, що пільги для бізнесу у прифронтових регіонах є необхідною умовою. Це сприятиме поверненню туди людей.

Також голова Миколаївської ОВА анонсував будівництво індустріального парку. Він стане найбільшим в Україні.