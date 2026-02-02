Віталій Кім про втому від війни та стратегію виживання України

Люди важливіші за землю — Кім про втому від війни
Україна не має ресурсів для десятирічного протистояння, оскільки виживання нації зараз є пріоритетнішим за швидке повернення кордонів. Військо та цивільні перебувають на межі виснаження після років повномасштабних бойових дій.
Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у розмові з британським виданням The Independent.
Чому Україна не може воювати ще 10 років
За словами Кіма, ресурс людей вичерпується. Він наголосив, що сорокамільйонна країна не здатна вести війну десятиліттями, адже армія потребує відновлення. Посадовець впевнений: солдати фізично не витримають марафон довжиною у п'ять чи десять років.
"У нас лише 40 мільйонів людей, і всі дуже втомлені. Наші солдати не можуть воювати чотири, п’ять чи десять років", — зазначив очільник Миколаївщини.
Віталій Кім підкреслив, що сьогодні поняття перемоги змінюється — це не лише прапори на карті. Кім вважає головною метою зупинку вогню та отримання залізобетонних безпекових гарантій від партнерів. Надійний захист дозволить дітям жити у спокої, як це було до 2022 року.
Керівник області закликав тверезо оцінювати реальність. Він підкреслив, що без збереження людей територіальні здобутки втрачають сенс.
