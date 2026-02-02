Виталий Ким об усталости от войны и стратегии выживания Украины

Глава Николаевщины Виталий Ким. Фото: Николаевская ОГА

Украина не имеет ресурсов для десятилетнего противостояния, поскольку выживание нации сейчас является более приоритетным, чем быстрое возвращение границ. Войско и гражданские находятся на грани истощения после лет полномасштабных боевых действий.

Об этом заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в разговоре с британским изданием The Independent.

Реклама

Читайте также:

Почему Украина не может воевать еще 10 лет

По словам Кима, ресурс людей исчерпывается. Он отметил, что сорокамиллионная страна не способна вести войну десятилетиями, ведь армия нуждается в восстановлении. Чиновник уверен: солдаты физически не выдержат марафон длиной в пять или десять лет.

"У нас всего 40 миллионов человек, и все очень уставшие. Наши солдаты не могут воевать четыре, пять или десять лет", — отметил руководитель Николаевщины.

Виталий Ким подчеркнул, что сегодня понятие победы меняется - это не только флаги на карте. Ким считает главной целью остановку огня и получение железобетонных гарантий безопасности от партнеров. Надежная защита позволит детям жить в спокойствии, как это было до 2022 года.

Руководитель области призвал трезво оценивать реальность. Он подчеркнул, что без сохранения людей территориальные достижения теряют смысл.

Напомним, ранее Виталий Ким заявил, что льготы для бизнеса в прифронтовых регионах является необходимым условием. Это будет способствовать возвращению туда людей.

Также председатель Николаевской ОГА анонсировал строительство индустриального парка. Он станет крупнейшим в Украине.