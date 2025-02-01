Погода в Одесі 2 лютого: малохмарно, без опадів, +5°C

Люди стоять біля кафе. Фото: Новини.LIVE

Одеситів чекає приємний зимовий день без опадів і сильного вітру. Температура вдень сягне +5°C, а вітер буде слабким. Одеситам варто скористатися гарною погодою для прогулянок, адже день буде теплим і приємним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +2°C, відчуватиметься як 0°C. Вітер південний, 2 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +2°C. Вітер південний, 6 м/с.

День: вдень в Одесі потеплішає. Температура становитиме до +5°C. Вітер південний, 7 м/с.

Вечір: на вечір небо буде похмурим. Увечері збережеться +5°C, але через вітер буде трохи прохолодніше. Вітер південний, 7 м/с.

Атмосферний тиск: протягом дня 763-765 мм рт. ст.

Сонце зійде о 07:18, а зайде о 17:02, що забезпечить 9 годин і 43 хвилини світлового дня.

Погода в Одесі на неділю. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 2 лютого

Вдень невеликі опади, переважно у вигляді снігу з дощем.

Вітер північно-західний, вдень південно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі 0...+5 °С, вдень +3...+8 °С.

На автошляхах області вдень під час опадів видимість 1-2 км.

Погода в Одеській області на неділю. Фото: скриншот

Нагадаємо, що за даними сайту Ventusky, на початку лютого очікуються снігопади на два дні. Також ми писали, якою буде погода в Україні на завтра, 2 лютого.