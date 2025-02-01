Погода в Одессе 2 февраля: малооблачно, без осадков, +5°C

Люди стоят возле кафе. Фото: Новини.LIVE

Одесситов ждет приятный зимний день без осадков и сильного ветра. Температура днем достигнет +5°C, а ветер будет слабым. Одесситам стоит воспользоваться хорошей погодой для прогулок, ведь день будет теплым и приятным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь: ночью без осадков. Температура составит +2°C, будет ощущаться как 0°C. Ветер южный, 2 м/с.

Утро: утром тоже без осадков. Температура составит +2°C. Ветер южный, 6 м/с.

День: днем в Одессе потеплеет. Температура составит до +5°C. Ветер южный, 7 м/с.

Вечер: на вечер небо будет пасмурным. Вечером сохранится +5°C, но из-за ветра будет немного прохладнее. Ветер южный, 7 м/с.

Атмосферное давление: в течение дня 763-765 мм рт. ст.

Солнце взойдет в 07:18, а зайдет в 17:02, что обеспечит 9 часов и 43 минуты светового дня.

Погода в Одессе на воскресенье на воскресенье. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 2 февраля

Днем небольшие осадки, преимущественно в виде снега с дождем.

Ветер северо-западный, днем юго-западный 5-10 м/с.

Температура ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С.

На автодорогах области днем во время осадков видимость 1-2 км.

Погода в Одесской области на воскресенье. Фото: скриншот

Напомним, что по данным сайта Ventusky, в начале февраля ожидаются снегопады на два дня. Также мы писали, какой будет погода в Украине на завтра, 2 февраля.