Локальні затори на міжнародних трасах — як сьгодні дістатися кордонів Одещини

Дорога з Одеси в Паланку. Фото: скриншот

Сьогодні, 20 березня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Рух до держкордону з Румунією не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні трохи більше години.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах Ізмаїлу. За даними картографічного сервісу, загальний час подорожі до румунського кордону становитиме 4 години 6 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне в Україні за останню добу продовжили зростати. Найбільше здорожчав бензин марки A-92. Ціни на нього в середньому зросли на 19 копійок. 20 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

Цікаво водіям

Нагадаємо, ми писали, що В Україні розпочнуться продажі мінівена Lexus LM. Авто продаватимуть в Україні з гібридною силовою установкою на 250 к.с., повним приводом і салоном на чотири або сім місць.

Ми також розповідали, що означають цифри та літери на шинах авто. Вміння читати надписи на шині є ефективним способом отримати оптимальну безпеку та продуктивність їзди на машині.