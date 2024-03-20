Локальные пробки на международных трассах — как сегодня добраться до границ Одесчины

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

Сегодня, 20 марта, на автомобильной трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Однако следует отметить, что их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Движение к госгранице с Румынией не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня чуть больше часа.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах Измаила. По данным картографического сервиса, общее время путешествия на румынскую границу составит 4 часа 6 минут.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на топливо в Украине за последние сутки продолжили расти. Больше всего подорожал бензин марки A-92. Цены на него в среднем выросли на 19 копеек. 20 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

Интересно водителям

Напомним, мы писали, что в Украине начнутся продажи минивэна Lexus LM. Автомобили будут продавать в Украине с гибридной силовой установкой на 250 л.с., полным приводом и салоном на четыре или семь мест.

Мы также рассказывали, что означают цифры и буквы на шинах авто. Умение читать надписи на шине — эффективный способ получить оптимальную безопасность и производительность езды на машине.