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Локальні затори на міжнародних трасах — яка ситуація з КПП на Одещині на ранок середи

14 лютого 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Локальні затори на міжнародних трасах — яка ситуація з КПП на Одещині на ранок середи
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 14 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються черги авто у бік молдовського кордону.  У той же час на півдні регіону спостерігаються несуттєві затори, рух майже не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовані затори у межах Маяків та у природному парку. Спостерігаються ускладнення біля молдавського КПП, що відзначено червоним кольором на картах. Проїзд до Паланки сьогодні триватиме 1 годину 5 хвилин.

Локальні затори на міжнародних трасах — яка ситуація з КПП на Одещині на ранок середи - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення автомобілів у межах Сарати, Татарбунарів та Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 11 хвилин.

Локальні затори на міжнародних трасах — яка ситуація з КПП на Одещині на ранок середи - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, що в Україні суттєво змінилася вартість розмитнення авто. Президент Володимир Зеленський підписав закон №10321-1 про внесення змін до Податкового кодексу, які приводять низку норм у відповідність до ЗУ "Про Митний тариф України". 

Також ми писали, що в Україні власники елітних транспортних засобів мають сплатити так званий "податок на розкіш" у 2024 році. В уряді назвали моделі автомобілів, за які стягують транспортний податок.

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