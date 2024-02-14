Локальні затори на міжнародних трасах — яка ситуація з КПП на Одещині на ранок середи

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок 14 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються черги авто у бік молдовського кордону. У той же час на півдні регіону спостерігаються несуттєві затори, рух майже не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовані затори у межах Маяків та у природному парку. Спостерігаються ускладнення біля молдавського КПП, що відзначено червоним кольором на картах. Проїзд до Паланки сьогодні триватиме 1 годину 5 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення автомобілів у межах Сарати, Татарбунарів та Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 11 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, що в Україні суттєво змінилася вартість розмитнення авто. Президент Володимир Зеленський підписав закон №10321-1 про внесення змін до Податкового кодексу, які приводять низку норм у відповідність до ЗУ "Про Митний тариф України".

Також ми писали, що в Україні власники елітних транспортних засобів мають сплатити так званий "податок на розкіш" у 2024 році. В уряді назвали моделі автомобілів, за які стягують транспортний податок.