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Локальные пробки на международных трассах — какая ситуация с КПП в Одесской области на утро среды

14 февраля 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Локальные пробки на международных трассах — какая ситуация с КПП в Одесской области на утро среды
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 14 февраля на международной трассе Одесса – Рени наблюдаются очереди авто в сторону молдавской границы. В то же время на юге региона наблюдаются несущественные пробки, движение почти не усложнено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы пробки в пределах Маяков и в природном парке. Наблюдаются осложнения у молдавского КПП, что отмечено красным цветом на картах. Проезд в Паланку сегодня продлится 1 час 5 минут.

Локальные пробки на международных трассах — какая ситуация с КПП в Одесской области на утро среды - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление автомобилей в пределах Сараты, Татарбунаров и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 11 минут.

Локальные пробки на международных трассах — какая ситуация с КПП в Одесской области на утро среды - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, что в Украине существенно изменилась стоимость растаможки авто. Президент Владимир Зеленский подписал закон №10321-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые приводят ряд норм в соответствии с ЗУ "О Таможенном тарифе Украины".

Также мы писали, что в Украине владельцы элитных транспортных средств должны уплатить так называемый "налог на роскошь" в 2024 году. В правительстве назвали модели автомобилей, за которые взимается транспортный налог.

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