Черги на кордоні — яка ситуація з КПП на Одещині на вечір неділі

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на вечір 25 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються незначні черги авто у бік молдовського кордону. Водночас на півдні регіону теж зафіксовані несуттєві затори, рух майже не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є невеликий затор біля КПП, що у межах Нижньодністровського природного парку. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті спостерігаються черги.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Татарбунарів та КПП Орлівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні менш як чотири години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За останню добу на українських автозаправних станціях оновили ціни на пальне. У неділю, 25 лютого, вартість бензину, дизпалива та автогазу дещо зросла. Найбільше підвищилась ціна на автогаз — на майже 65 копійок.

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Нагадаємо, народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. У разі ухвалення документа Україні приєднається до країн, де використання зимової гуми на авто є обов'язковим.