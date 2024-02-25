Черги на кордоні — яка ситуація з КПП на Одещині на вечір неділі
Станом на вечір 25 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються незначні черги авто у бік молдовського кордону. Водночас на півдні регіону теж зафіксовані несуттєві затори, рух майже не ускладнений.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є невеликий затор біля КПП, що у межах Нижньодністровського природного парку. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті спостерігаються черги.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Татарбунарів та КПП Орлівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні менш як чотири години.
Ціни на пальне
За останню добу на українських автозаправних станціях оновили ціни на пальне. У неділю, 25 лютого, вартість бензину, дизпалива та автогазу дещо зросла. Найбільше підвищилась ціна на автогаз — на майже 65 копійок.
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Нагадаємо, народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. У разі ухвалення документа Україні приєднається до країн, де використання зимової гуми на авто є обов'язковим.
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