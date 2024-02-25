Очереди на границе — какая ситуация с КПП на Одесчине на вечер воскресенья
По состоянию на вечер 25 февраля на международной трассе Одесса – Рени наблюдаются незначительные очереди авто в сторону молдавской границы. В то же время на юге региона тоже зафиксированы несущественные пробки, движение почти не усложнено.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть небольшая пробка возле КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского природного парка. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. В самом автомобильном пункте наблюдаются очереди.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар и КПП Орловка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня менее четырех часов.
Цены на топливо
За последние сутки на украинских автозаправочных станциях обновили цены на топливо. В воскресенье, 25 февраля, стоимость бензина, дизтоплива и автогаза несколько выросла. Больше всего повысилась цена на автогаз — почти на 65 копеек.
Больше об авто
Напомним, народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. В случае принятия документа, Украина присоединится к странам, где использование зимней резины на авто обязательно.
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