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Локальні затори на трасі Одеса — Рені — де прийдеться постояти у черзі для перетину кордону

17 березня 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Локальні затори на трасі Одеса — Рені — де прийдеться постояти у черзі для перетину кордону
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на вечір неділі, 17 березня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Рух до держкордону з Румунією теж не ускладнений.  

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори у районі Маяк та КПП. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.

Локальні затори на трасі Одеса — Рені — де прийдеться постояти у черзі для перетину кордону - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

У напрямку пункту пропуску "Старокозаче" рух також вільний. На самому КПП черги на перетин кордону не зафіксовано. 

Локальні затори на трасі Одеса — Рені — де прийдеться постояти у черзі для перетину кордону - фото 2
Черга на Старокозачому. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах Сарати та перед самим КПП. За даними картографічного сервісу, подорож до румунського кордону становитиме понад 4 години. 

Локальні затори на трасі Одеса — Рені — де прийдеться постояти у черзі для перетину кордону - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Автозаправні станції оновили ціни на пальне за останню добу. На неділю, 17 березня, вартість бензину та дизельного пального в Україні не змінилась. Ціна на автогаз також залишилась на рівні попереднього дня.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, чому українці пересідають на китайські авто. У лютому 2024 року українці придбали 1523 китайських автомобілі. Цей показник поки що є рекордним для авто з КНР на вітчизняному ринку.

Ми також розповідали, що у квітні набувають чинності зміни до ПДР. На машинах замість знаку "У" в червоному трикутнику з'явиться "Н".

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