Локальные пробки на трассе Одесса-Рени — где придется постоять в очереди для пересечения границы

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на вечер воскресенья, 17 марта, на автомобильной трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки . Однако следует отметить, что их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Движение к госгранице с Румынией тоже не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки в районе Маяк и КПП. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

В направлении пункта пропуска "Старокозачьего" движение также свободно. На самом КПП очереди на пересечение границы не зафиксированы.

Очередь на Староказачьем. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так, заторы наблюдаются в пределах Сараты и перед КПП. По данным картографического сервиса, путешествие на румынскую границу составит более 4 часов.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Автозаправочные станции обновили цены на горючее за последние сутки. В воскресенье, 17 марта, стоимость бензина и дизельного топлива в Украине не изменилась. Цена на автогаз осталась на уровне предыдущего дня.

Больше об авто

Напомним, мы писали, почему украинцы пересаживаются на китайские авто. В феврале 2024 года украинцы приобрели 1523 китайских автомобиля. Этот показатель пока рекордный для авто из КНР на отечественном рынке.

Мы также рассказывали, что в апреле вступают в силу изменения в ПДД. На машинах вместо знака "У" в красном треугольнике появится "Н".