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Локальні затори на трасі Одеса — Рені — як добратися до кордонів на Одещині

21 січня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Локальні затори на трасі Одеса — Рені — як добратися до кордонів на Одещині
Дорога від Одеси до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок неділі, 21 січня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід відзначити, що їхні розміри не є значущими, і ситуація на дорозі залишається під контролем.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Татарбунарів. Однак воно суттєво не впливає на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Нагадаємо, черги на кордоні України станом на неділю, 21 січня, вдалося виявити в низці КПП. Однак будьте уважні при підготовці до виїзду в країни ЄС та Молдову та враховуйте можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Також ми писали, що на автозаправних станціях України оновилась вартість пального. У неділю, 21 січня, ціни на українських АЗС залишилась на рівні вчорашнього дня.

Додамо, європейські дилери автомобілів з пробігом очікують зниження цін у 2024 році. Настрої на авторинку ЄС показало нове опитування Auto1 Group.

Одеса
Одеська область
затори
Одеська ОДА
Новини Одеси
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