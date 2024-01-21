Локальні затори на трасі Одеса — Рені — як добратися до кордонів на Одещині
Станом на ранок неділі, 21 січня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід відзначити, що їхні розміри не є значущими, і ситуація на дорозі залишається під контролем.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.
Затори на Орлівку
Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Татарбунарів. Однак воно суттєво не впливає на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години.
Нагадаємо, черги на кордоні України станом на неділю, 21 січня, вдалося виявити в низці КПП. Однак будьте уважні при підготовці до виїзду в країни ЄС та Молдову та враховуйте можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Також ми писали, що на автозаправних станціях України оновилась вартість пального. У неділю, 21 січня, ціни на українських АЗС залишилась на рівні вчорашнього дня.
Додамо, європейські дилери автомобілів з пробігом очікують зниження цін у 2024 році. Настрої на авторинку ЄС показало нове опитування Auto1 Group.
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