Локальные пробки на трассе Одесса — Рени — как добраться до границ на Одесчине

Дорога от Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро воскресенья, 21 января, на автомобильной трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Однако следует отметить, что их размеры не значимы, и ситуация на дороге остается под контролем.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано небольшое скопление машин у Татарбунар. Однако оно существенно не влияет на трафик. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Напомним, очереди на границе Украины по состоянию на воскресенье, 21 января, удалось обнаружить в ряде КПП. Однако будьте внимательны при подготовке выезда в страны ЕС и Молдовы и учитывайте возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Также мы писали, что на автозаправочных станциях Украины обновилась стоимость топлива. В воскресенье, 21 января, цены на украинских АЗС остались на уровне вчерашнего дня.

Европейские дилеры автомобилей с пробегом ожидают снижения цен в 2024 году. Настроения на авторынке ЕС показал новый опрос Auto1 Group.