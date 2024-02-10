Локальні затори на трасі Одеса — Рені — як добратися до кордонів на Одещині
Станом на вечір неділі, 10 лютого, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід відзначити, що їхні розміри не є значущими, і ситуація на дорозі залишається під контролем.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяк та КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.
Затори на Орлівку
Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Татарбунарів. Однак воно суттєво не впливає на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 18 хвилин.
Більше про авто
Нагадаємо, українські автолюбителі часто шукають можливість купити вживане авто в Європі, щоб отримати машину, яка не мала пробігу вітчизняними дорогами, не заправлялася абияким пальним, регулярно проходила техогляд та обслуговувалася на фірмових СТО. Але навіть в країнах ЄС ви не застраховані від обману, тому перед купівлею автомобіль потрібно ретельно перевіряти.
Також ми писали, що в Україні власники елітних транспортних засобів мають сплатити так званий "податок на розкіш" у 2024 році. В уряді назвали моделі автомобілів, за які стягують транспортний податок.
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