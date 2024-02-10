Локальные пробки на трассе Одесса — Рени — как добраться до границ в Одесской области

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на вечер воскресенья, 10 февраля, на автомобильной трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Однако следует отметить, что их размеры не значимы, и ситуация на дороге остается под контролем.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяк и КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано небольшое скопление машин у Татарбунар. Однако оно существенно не влияет на трафик. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 18 минут.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, украинские автолюбители часто ищут возможность купить подержанное авто в Европе, чтобы получить машину, которая не имела пробега по отечественным дорогам, не заправлялась каким-то горючим, регулярно проходила техосмотр и обслуживалась на фирменных СТО. Но даже в странах ЕС вы не застрахованы от обмана, потому перед покупкой автомобиль нужно тщательно проверять.

Также мы писали, что в Украине владельцы элитных транспортных средств должны уплатить так называемый "налог на роскошь" в 2024 году. В правительстве назвали модели автомобилей, за которые взимается транспортный налог.