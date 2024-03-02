Локальні затори на трасі Одеса-Рені — як сьогодні з Одеси виїхати за кордон

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Затори на трасі Одеса — Рені станом на ранок, 2 березня, спостерігаються на декількох ділянках. До КПП Старокозаче та Паланка наразі дістатися буде нелегко. До Румунії поїздка також ускладнена.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у самих Маяках, а також біля КПП, що у межах Нижньодністровського природного парку. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті теж спостерігаються черги.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається значне скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів та Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад чотири години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне в Україні дещо зросли за останню добу. У суботу, 2 березня, вартість бензину, дизпального та автогазу підвищилась на 1-2 копійки.

Нагадаємо, що, за словами аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка, в Україні з 1 березня очікується помітне зростання цін на бензин. Згідно з прогнозами, вартість пального може збільшитись на 1 грн/л, що перевищить поріг у 52 грн/л.

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Ми також писали про те, що впродовж двох років повномасштабної війни українські підприємці виявили високий рівень відповідальності та соціальної активності, надаючи значні фінансові пожертви на потреби Збройних сил України. Мережі АЗС також активно допомагають нашим військовим протягом цього часу.