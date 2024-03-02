Локальные пробки на трассе Одесса-Рени — как сегодня из Одессы выехать за границу
Пробки на трассе Одесса — Рени по состоянию на утро, 2 марта, наблюдаются на нескольких участках. До КПП Старокозаче и Паланка добраться будет не легко. В Румынию поездка также усложнена.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в самих Маяках, а также возле КПП, что в пределах Нижнеднестровского природного парка. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Дорога на Паланку займет сегодня более часа. На самом авто пункте тоже наблюдаются очереди.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается значительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Дорога к дунайской границе займет сегодня более четырех часов.
Цены на топливо
Цены на топливо в Украине несколько выросли за последние сутки. В субботу, 2 марта, стоимость бензина, дизтоплива и автогаза повысилась на 1-2 копейки.
Напомним, что, по словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, в Украине с 1 марта ожидается заметный рост цен на бензин. Согласно прогнозам, стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л, что превысит порог в 52 грн/л.
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Мы также писали о том, что в течение двух лет полномасштабной войны украинские предприниматели выявили высокий уровень ответственности и социальной активности, предоставляя значительные финансовые пожертвования потребностям Вооруженных сил Украины. Сети АЗС также активно помогают нашим военным в течение этого времени.
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