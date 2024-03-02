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Локальные пробки на трассе Одесса-Рени — как сегодня из Одессы выехать за границу

2 марта 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Локальные пробки на трассе Одесса-Рени — как сегодня из Одессы выехать за границу
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Пробки на трассе Одесса — Рени по состоянию на утро, 2 марта, наблюдаются на нескольких участках. До КПП Старокозаче и Паланка добраться будет не легко. В Румынию поездка также усложнена.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в самих Маяках, а также возле КПП, что в пределах Нижнеднестровского природного парка. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Дорога на Паланку займет сегодня более часа. На самом авто пункте тоже наблюдаются очереди.

Локальные пробки на трассе Одесса-Рени — как сегодня из Одессы выехать за границу - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается значительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Дорога к дунайской границе займет сегодня более четырех часов.

Локальные пробки на трассе Одесса-Рени — как сегодня из Одессы выехать за границу - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на топливо

Цены на топливо в Украине несколько выросли за последние сутки. В субботу, 2 марта, стоимость бензина, дизтоплива и автогаза повысилась на 1-2 копейки.

Напомним, что, по словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, в Украине с 1 марта ожидается заметный рост цен на бензин. Согласно прогнозам, стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л, что превысит порог в 52 грн/л.

Больше об авто

Мы также писали о том, что в течение двух лет полномасштабной войны украинские предприниматели выявили высокий уровень ответственности и социальной активности, предоставляя значительные финансовые пожертвования потребностям Вооруженных сил Украины. Сети АЗС также активно помогают нашим военным в течение этого времени.

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