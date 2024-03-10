Локальні затори на трасі Одеса-Рені — як виїхати за кордон через Одещину

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Затори на трасі Одеса — Рені станом на вечір 10 березня спостерігаються на декількох ділянках. Проте слід відзначити, що їхні розміри не є значущими, і ситуація на дорозі залишається під контролем. Рух до держрубежів з Румунією та Молдовою наразі доступний для маневрування.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається значне скупчення машин у межах Сарати та самого КПП "Орлівка". Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад чотири години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Автозаправні станції оновили ціни на пальне за останню добу. У неділю, 10 березня, вартість бензину та дизелю в Україні не змінилась. Ціна на автогаз також залишилась на рівні попереднього дня.

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Нагадаємо, ми писали, що компанія Hyundai відкликає в США понад 186 тис. седанів Elantra 2015-2016 модельних років через те, що у них можуть вийти з ладу защіпки багажника. Якщо це станеться, його неможливо відчинити зсередини за допомогою аварійної системи, також кришку багажника стає важче відкривати ззовні.

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