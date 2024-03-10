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Локальні затори на трасі Одеса-Рені — як виїхати за кордон через Одещину

10 березня 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Локальні затори на трасі Одеса-Рені — як виїхати за кордон через Одещину
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори на трасі Одеса — Рені станом на вечір 10 березня спостерігаються на декількох ділянках. Проте слід відзначити, що їхні розміри не є значущими, і ситуація на дорозі залишається під контролем. Рух до держрубежів з Румунією та Молдовою наразі доступний для маневрування.  

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.

Локальні затори на трасі Одеса-Рені — як виїхати за кордон через Одещину - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається значне скупчення машин у межах Сарати та самого КПП "Орлівка". Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад чотири години. 

Локальні затори на трасі Одеса-Рені — як виїхати за кордон через Одещину - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Автозаправні станції оновили ціни на пальне за останню добу. У неділю, 10 березня, вартість бензину та дизелю в Україні не змінилась. Ціна на автогаз також залишилась на рівні попереднього дня.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, що компанія Hyundai відкликає в США понад 186 тис. седанів Elantra 2015-2016 модельних років через те, що у них можуть вийти з ладу защіпки багажника. Якщо це станеться, його неможливо відчинити зсередини за допомогою аварійної системи, також кришку багажника стає важче відкривати ззовні.

Ми також розповідали, як запобігти появі іржі на машині. Вона не лише робить автомобіль непривабливим, але й може завдати значної шкоди кузова та іншим деталям транспортного засобу. Існує кілька способів запобігти поширенню іржі.

Одеса
кордон
Одеська область
затори
Одеська ОДА
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