Локальные пробки на трассе Одесса-Рени — как выехать за границу через Одесчину

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

Пробки на трассе Одесса — Рени по состоянию на вечер 10 марта наблюдаются на нескольких участках. Однако следует отметить, что их размеры не значимы, и ситуация на дороге остается под контролем. Движение к госграницам с Румынией и Молдовой сейчас доступно для маневрирования.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается значительное скопление машин в пределах Сараты и самого КПП "Орловка". Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня более четырех часов.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Автозаправочные станции обновили цены на горючее за последние сутки. В воскресенье, 10 марта, стоимость бензина и дизеля в Украине не изменилась. Цена на автогаз осталась на уровне предыдущего дня.

Больше об авто

Напомним, мы писали, что компания Hyundai отзывает в США более 186 тыс. седанов Elantra 2015-2016 модельных лет из-за того, что у них могут выйти из строя защелки багажника. Если это произойдет, его невозможно открыть изнутри с помощью аварийной системы, а также крышку багажника становится труднее открывать снаружи.

Мы также рассказывали, как предотвратить появление ржавчины на машине. Она не только делает автомобиль непривлекательным, но и может нанести значительный ущерб кузову и другим деталям транспортного средства. Существует несколько способов предотвратить распространение ржавчины.