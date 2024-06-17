ГУР модернізувало морський дрон Magura — що встановили

Морський дрон Magura. Фото ілюстративне: Defence Express

Інженери Головного управління розвідки Міноборони України провели модернізацію українського морського дрона Magura. Найсмертоноснішу морську зброю нашої країни спецпризначенці військової розвідки модернізували ракетами системи "повітря-повітря".

Про це розповів командир спецпідрозділу Group 13 на псевдо "Тринадцятий" в інтерв’ю журналісту Максиму Крапівному.

Читайте також:

Модернізація дрона Magura

Як заявив боєць, одна з нових модифікацій дрона отримала Р-73 — радянські ракети класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення.

"Такі розробки ефективні — росіяни їх дуже бояться. Коли вони їх бачать, то бояться навіть підлітати. А унікальність в тому, що такого ні в кого немає. Це озброєння вже встановлене, і воно буде давати свої результати", — сказав "Тринадцятий".

Оснащені такими ракетами дрони вже використовувались під час операцій на Чорному морі. Російська авіація не наважилася підлітати ближче, зазначив боєць, та пригадав свої емоції, коли керуючи таким дроном, він уразив російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".

"Адреналін просто накриває. Руки — мокрі. При цьому дроном треба керувати досить ювелірно, я б сказав — ніжно. Рухи не мають бути різкі й неконтрольовані. Все має відбуватись плавно", — пояснив "Тринадцятий".

Нагадаємо, раніше бійці групи ГУР розповіли подробиці боїв за Київ у 2022 році, пояснивши, що наказ обороняти столицю вони отримали від голови відомства Кирила Буданова.

Також повітряні безпілотники силового відомства атакували військові обʼєкти у трьох областях Росії: Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях.